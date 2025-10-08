Strijd om Club Brugge-speler Nicolo Tresoldi barst los: "We praten erover"

Er lijkt er een strijd los te barsten om een Club Brugge-speler: Nicolo Tresoldi (U21 Duitsland). Italië wil hem overtuigen, want Tresoldi kan ook voor de Azzurri spelen.

Club Brugge levert al langere tijd internationals over heel de wereld. Dat is nu niet anders, sterker nog, landen lijken te gaan strijden om een speler van blauw-zwart.

Dan gaat het over Nicolo Tresoldi, die een dubbele nationaliteit heeft. Tresoldi werd geboren in Italië als kind van een Argentijnse moeder en een Italiaanse vader, Emmanuele Tresoldi, die ook voetballer was.

Kiest Tresoldi voor Duitsland of Italië?

Voorlopig kwam hij enkel nog maar uit voor de U21 van Duitsland. En die keuze is ergens logisch, aangezien Tresoldi zijn opleiding bij Hannover 96 genoot, en er ook prof werd.

Maar nu lijkt het erop dat de Italianen hem er graag bij zouden hebben. "We praten erover", zegt bondscoach Gattuso bij La Gazzetta dello Sport. "Met Buffon en met de voorzitter."

"Het is een thema voor ons omdat hij een interessante speler is. De bond spendeert veel geld om mensen op wedstrijden te hebben. Dit is het resultaat van dat werk", besluit Gattuso.