Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

Sint-Truiden is bijzonder goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. Op een paar maanden tijd is de situatie hard veranderd.

Sint-Truiden heeft afgelopen weekend een indrukwekkende overwinning geboekt op het veld van KV Mechelen. Nadat het 1-0 achterkwam, won STVV nog met 1-3.

Daardoor staan de Truienaars momenteel met 17 punten op een gedeelde vierde plaats. Een enorm verschil met vorig seizoen, toen ze met alle kracht tegen de degradatie moesten vechten.

De mentaliteit is nu anders bij STVV

Coach Wouter Vrancken heeft er een groot aandeel in, daar kan Robert-Jan Vanwesemael van meespreken. "Voor de wedstrijd geeft hij altijd aan dat als we gewoon 100% geven, onze individuele kwaliteiten sowieso naar boven zullen komen", zegt de flankverdediger bij TV Limburg.

Er is op enkele maanden tijd heel wat veranderd. "Het grootste verschil? Als we vorig jaar achter kwamen te staan, dan was de wedstrijd zo goed als gedaan", zegt Vanwesemael, die aangeeft dat de ploeg nu veel harder gelooft in een goede afloop, iedere week.

"We konden nog wel voetbal op de mat brengen, maar in veel hoofden was het al voorbij. Dit seizoen heeft volgens mij nog niemand gedacht: ‘Oh, we zijn al verloren’. We blijven nu doorduwen, dat zei de coach ook in de tweede helft tegen KV Mechelen", besluit hij.