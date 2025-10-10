Franky Van der Elst is enorm verrast: "Ik denk niet dat iemand dit had zien aankomen"

Sébastien Pocognoli staat voor een opvallende overstap: de coach van Union SG trekt naar AS Monaco. Zijn vertrek komt onverwacht, vindt ook Franky Van der Elst.

Sébastien Pocognoli zal naar AS Monaco trekken. De huidige trainer van Union SG maakte nog niet officieel zijn transfer, maar was al niet meer aanwezig bij een oefenwedstrijd van de Brusselaars.

Het kwam wel erg snel allemaal. Het leek om een gerucht te gaan, tot het plots zo goed als zeker was. Ook Franky Van der Elst was verrast.

"Ja, toch wel, zeker qua timing is dit toch wel verrassend", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik denk niet dat iemand dit nu wel had zien aankomen. Een coach die met 23/30 op kop staat en in de Champions League actief is die vertrekt? Dat zien we toch ook niet vaak gebeuren?"

Liever de Côte d’Azur dan het grijze noorden

Maar Van der Elst kan begrip opbrengen voor de beslissing van Pocognoli. "Goh, ergens wel, ja. Zeker als Franstalige coach is de Ligue 1 toch aantrekkelijk. Ik las dat Pocognoli afgelopen zomer al naar Lens kon, maar toen paste."





"Dan denk ik dat hij dit als een tweede trein zag waar hij wel absoluut wou opspringen. En als je kan kiezen tussen het grijze noorden van Frankrijk of de Côte d’Azur snap ik wel dat hij voor dat laatste gaat", besluit Van der Elst.