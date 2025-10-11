Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4300

Anderlecht lijkt stilaan een richting te kiezen voor het voorzitterschap van de club. Na zes weken van evaluatie lijkt een protocollaire voorzitter de meest voor de hand liggende optie. De rol zou vooral ceremonieel en adviserend zijn.

Michael Verschueren (55) wordt nog steeds vaak genoemd als mogelijke voorzitter, maar een directe overstap lijkt niet evident. Hij vervult namelijk een belangrijke rol binnen de European Club Association en heeft aangegeven die positie niet te willen opgeven.

Donderdag was hij nog actief als spreker op de algemene vergadering van de ECA in Rome, waar ook andere prominenten uit het voetbal aanwezig waren. De structuur binnen Anderlecht wijzigt al enkele jaren.

Sinds Verschueren in 2023 uit de Raad van Bestuur stapte, lijkt het Astridpark te mikken op een voorzitter met een niet-uitvoerende rol. Zo’n protocollaire voorzitter zou de lijn volgen van toen Wouter Vandenhaute - in theorie - niet-uitvoerend voorzitter was.

De relatie tussen Verschueren en Vandenhaute is gespannen

Er zijn echter obstakels. De Raad van Bestuur moet elke nieuwe voorzitter goedkeuren en daarin heeft Vandenhaute nog een blokkeringsminderheid via zijn vennootschap Mauvavie. De relatie tussen Vandenhaute en Verschueren is gespannen, waardoor een mogelijke benoeming van de laatste niet zonder overleg kan verlopen.

Marc Coucke heeft alvast duidelijk gemaakt dat hij zelf het voorzitterschap niet opneemt. “Het zal zeker ik niet zijn", zei hij recent tijdens een verschijning in 'De Tafel van Gert'. Daarmee lijkt het pad open voor iemand anders om de rol van protocollaire voorzitter op zich te nemen, al blijft de exacte invulling voorlopig onduidelijk.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

10:00
Herstructurering Anderlecht maakt slachtoffers: twee oudgedienden ontslagen

Herstructurering Anderlecht maakt slachtoffers: twee oudgedienden ontslagen

07:40
Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

09:30
Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen" Reactie

Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen"

09:15
5
Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

08:40
Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat

Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat

07:20
2
Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge"

Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge"

08:00
Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen"

Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen"

08:20
2
Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?"

Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?"

07:00
4
Marc Degryse en Steven Defour zijn duidelijk na zéér frustrerende avond voor de Rode Duivels

Marc Degryse en Steven Defour zijn duidelijk na zéér frustrerende avond voor de Rode Duivels

06:30
Gefrustreerde Hans Vanaken, die wel uitblonk: "Je moet gefocust genoeg zijn" Reactie

Gefrustreerde Hans Vanaken, die wel uitblonk: "Je moet gefocust genoeg zijn"

06:00
Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord Reactie

Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord

23:34
11
Deze JPL-club zit met de handen in het haar na gelijkspel van de Rode Duivels

Deze JPL-club zit met de handen in het haar na gelijkspel van de Rode Duivels

23:15
Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

22:54
8
Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië

Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië

22:39
Is Fink dan toch niet zo zeker van zijn positie? 'KRC Genk informeerde naar deze JPL-trainer'

Is Fink dan toch niet zo zeker van zijn positie? 'KRC Genk informeerde naar deze JPL-trainer'

22:00
1
Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels

Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels

22:30
1
Rik De Mil naar Union SG? Franky Van der Elst heeft duidelijke mening en stelt zich vragen

Rik De Mil naar Union SG? Franky Van der Elst heeft duidelijke mening en stelt zich vragen

21:00
Manuel Neuer komt met enorm compliment voor Kompany, die op zijn eigen manier reageert op de lof

Manuel Neuer komt met enorm compliment voor Kompany, die op zijn eigen manier reageert op de lof

21:40
Jonge Duivels geven het goede voorbeeld en laten geen spaander heel van Wales in 0-7(!) overwinning

Jonge Duivels geven het goede voorbeeld en laten geen spaander heel van Wales in 0-7(!) overwinning

21:20
Waar blijven de investeerders van Standard? Giacomo Angelini komt met duidelijkheid

Waar blijven de investeerders van Standard? Giacomo Angelini komt met duidelijkheid

20:20
Brute pech voor Anderlecht: groot talent loopt blessure op tijdens interland

Brute pech voor Anderlecht: groot talent loopt blessure op tijdens interland

17:40
De weg ligt helemaal open voor Pocognoli: AS Monaco komt al met groot nieuws

De weg ligt helemaal open voor Pocognoli: AS Monaco komt al met groot nieuws

19:40
Frank Boeckx is duidelijk: niet Trossard, maar déze Duivel verrast in de basis tegen Noord-Macedonië

Frank Boeckx is duidelijk: niet Trossard, maar déze Duivel verrast in de basis tegen Noord-Macedonië

20:00
Franky Van der Elst is enorm verrast: "Ik denk niet dat iemand dit had zien aankomen"

Franky Van der Elst is enorm verrast: "Ik denk niet dat iemand dit had zien aankomen"

19:00
De laatste twee slachtoffers van de Rode Duivels tegen elkaar: dit gebeurde er nog in onze groep

De laatste twee slachtoffers van de Rode Duivels tegen elkaar: dit gebeurde er nog in onze groep

19:20
Akkoord in de maak? Denis Odoi speelt wedstrijd met Challenger Pro League-club

Akkoord in de maak? Denis Odoi speelt wedstrijd met Challenger Pro League-club

18:20
Er ontbreekt iemand op de foto: de vergeten terugkeer van Nicolas Raskin naar KAA Gent

Er ontbreekt iemand op de foto: de vergeten terugkeer van Nicolas Raskin naar KAA Gent

18:00
6
Moet Wales zich zorgen maken? Toekomstige tegenstander van Rode Duivels lijdt zeer pijnlijke nederlaag

Moet Wales zich zorgen maken? Toekomstige tegenstander van Rode Duivels lijdt zeer pijnlijke nederlaag

17:40
Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt

Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt

16:30
20
Rode Duivel wil zich tonen op het WK: "Potentieel om een wereldster te zijn, zoals Mbappé, Yamal of De Bruyne"

Rode Duivel wil zich tonen op het WK: "Potentieel om een wereldster te zijn, zoals Mbappé, Yamal of De Bruyne"

17:00
De fans zullen het graag horen: KAA Gent komt met geweldig nieuws

De fans zullen het graag horen: KAA Gent komt met geweldig nieuws

15:30
"Hij is een goed voorbeeld voor mij": Vincent Kompany oogst lof van zijn eigen speler

"Hij is een goed voorbeeld voor mij": Vincent Kompany oogst lof van zijn eigen speler

16:01
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/10: Debast

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/10: Debast

15:00
Sébastien Pocognoli krijgt er meteen zwaar van langs in Frankrijk

Sébastien Pocognoli krijgt er meteen zwaar van langs in Frankrijk

14:41
2
Delorge over zijn speciale band met Vermeeren: "Die klik was er vanaf dag één"

Delorge over zijn speciale band met Vermeeren: "Die klik was er vanaf dag één"

14:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge" Walter Baseggio Walter Baseggio over Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord Walter Baseggio Walter Baseggio over Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen" PhP PhP over Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?" threnody threnody over Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen" Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat OM-RSCL OM-RSCL over België - Noord-Macedonië: 0-0 Svédél Svédél over Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat Impala Impala over Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans poestexas poestexas over Degryse houdt zich niet in: "Dit zet de competitie op z'n kop" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved