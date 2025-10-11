Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

Anderlecht lijkt stilaan een richting te kiezen voor het voorzitterschap van de club. Na zes weken van evaluatie lijkt een protocollaire voorzitter de meest voor de hand liggende optie. De rol zou vooral ceremonieel en adviserend zijn.

Michael Verschueren (55) wordt nog steeds vaak genoemd als mogelijke voorzitter, maar een directe overstap lijkt niet evident. Hij vervult namelijk een belangrijke rol binnen de European Club Association en heeft aangegeven die positie niet te willen opgeven.

Donderdag was hij nog actief als spreker op de algemene vergadering van de ECA in Rome, waar ook andere prominenten uit het voetbal aanwezig waren. De structuur binnen Anderlecht wijzigt al enkele jaren.

Sinds Verschueren in 2023 uit de Raad van Bestuur stapte, lijkt het Astridpark te mikken op een voorzitter met een niet-uitvoerende rol. Zo’n protocollaire voorzitter zou de lijn volgen van toen Wouter Vandenhaute - in theorie - niet-uitvoerend voorzitter was.

De relatie tussen Verschueren en Vandenhaute is gespannen

Er zijn echter obstakels. De Raad van Bestuur moet elke nieuwe voorzitter goedkeuren en daarin heeft Vandenhaute nog een blokkeringsminderheid via zijn vennootschap Mauvavie. De relatie tussen Vandenhaute en Verschueren is gespannen, waardoor een mogelijke benoeming van de laatste niet zonder overleg kan verlopen.

Marc Coucke heeft alvast duidelijk gemaakt dat hij zelf het voorzitterschap niet opneemt. “Het zal zeker ik niet zijn", zei hij recent tijdens een verschijning in 'De Tafel van Gert'. Daarmee lijkt het pad open voor iemand anders om de rol van protocollaire voorzitter op zich te nemen, al blijft de exacte invulling voorlopig onduidelijk.