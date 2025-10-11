Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken voor een WK-ticket, is Curaçao onder leiding van Dick Advocaat op weg naar een historische kwalificatie. Het land leidt verrassend in zijn kwalificatiegroep.

De Rode Duivels zullen nog goed moeten strijden om een ticket voor het WK 2026 te bemachtigen. Dat terwijl er al heel wat andere landen gekwalificeerd zijn.

En ook op dit Wereldkampioenschap zullen er verrassingen zijn. Zo lijkt het erop dat Curaçao voor het eerst deel mag nemen aan het tornooi.

Dick Advocaat kan geschiedenis schrijven

Het land staat alleen op kop in groep B van de CONCACAF-zone met zeven punten. Dit nadat Curaçao met 2-0 van Jamaica won.

Zeven punten na drie speeldagen is al erg goed, al zijn ze er nog niet helemaal. Woensdag volgt er nog een kwalificatiewedstrijd tegen Trinidad en Tobago. Nadien kan Curaçao het zelf afmaken in de laatste twee duels, opnieuw tegen Jamaica en tegen Bermuda.

En zo toont Dick Advocaat zijn magie. De voormalige bondscoach van België staat nu aan het roer van Curaçao, en kan op deze manier geschiedenis schrijven. Het land bereikte nog nooit de eindrone van een WK, maar daar wil Advocaat verandering in brengen.