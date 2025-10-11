Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven
Foto: © photonews
Word fan van Curacao! 0

Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken voor een WK-ticket, is Curaçao onder leiding van Dick Advocaat op weg naar een historische kwalificatie. Het land leidt verrassend in zijn kwalificatiegroep.

De Rode Duivels zullen nog goed moeten strijden om een ticket voor het WK 2026 te bemachtigen. Dat terwijl er al heel wat andere landen gekwalificeerd zijn.

En ook op dit Wereldkampioenschap zullen er verrassingen zijn. Zo lijkt het erop dat Curaçao voor het eerst deel mag nemen aan het tornooi.

Dick Advocaat kan geschiedenis schrijven

Het land staat alleen op kop in groep B van de CONCACAF-zone met zeven punten. Dit nadat Curaçao met 2-0 van Jamaica won. 

Zeven punten na drie speeldagen is al erg goed, al zijn ze er nog niet helemaal. Woensdag volgt er nog een kwalificatiewedstrijd tegen Trinidad en Tobago. Nadien kan Curaçao het zelf afmaken in de laatste twee duels, opnieuw tegen Jamaica en tegen Bermuda.

En zo toont Dick Advocaat zijn magie. De voormalige bondscoach van België staat nu aan het roer van Curaçao, en kan op deze manier geschiedenis schrijven. Het land bereikte nog nooit de eindrone van een WK, maar daar wil Advocaat verandering in brengen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Curacao
Dick Advocaat

Meer nieuws

Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

19:15
"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

19:00
Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

18:30
🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?" De derde helft

🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?"

18:00
Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht'

Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht'

17:31
"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

17:00
🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

16:30
1
Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

16:00
2
OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

15:30
5
Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

15:15
Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

15:00
'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

14:30
5
Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

14:00
6
Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

13:00
KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink

KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink

13:30
4
Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

13:15
Voormalige Cercle-spits trapt Japan langszij in wedstrijd vol (ex-)JPL-spelers

Voormalige Cercle-spits trapt Japan langszij in wedstrijd vol (ex-)JPL-spelers

12:45
Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

12:30
2
DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen

DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen

11:40
5
SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag

SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag

12:10
Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig"

Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig"

12:00
14
Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land

Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land

11:45
Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking"

Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking"

11:20
7
Beloftencoach Swerts pikt er één speler uit na fantastische 0-7 tegen Wales (en het is niet Vermant of Stassin

Beloftencoach Swerts pikt er één speler uit na fantastische 0-7 tegen Wales (en het is niet Vermant of Stassin

11:00
1
Europese pers hard voor Rode Duivels en voor eentje in het bijzonder: "Hij maakte er een rommeltje van"

Europese pers hard voor Rode Duivels en voor eentje in het bijzonder: "Hij maakte er een rommeltje van"

10:30
1
Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

10:00
4
Jérémy Doku haalde alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen" Reactie

Jérémy Doku haalde alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen"

09:15
16
Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

09:30
Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

09:00
1
Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

08:40
Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen"

Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen"

08:20
4
Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge"

Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge"

08:00
1
Herstructurering Anderlecht maakt slachtoffers: twee oudgedienden ontslagen

Herstructurering Anderlecht maakt slachtoffers: twee oudgedienden ontslagen

07:40
Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat

Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat

07:20
22
Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?"

Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?"

07:00
14
Marc Degryse en Steven Defour zijn duidelijk na zéér frustrerende avond voor de Rode Duivels

Marc Degryse en Steven Defour zijn duidelijk na zéér frustrerende avond voor de Rode Duivels

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Even geen Rode Duivel, maar: 'Italiaanse grootmacht aast op speler met verleden bij Westerlo en Anderlecht' seaside seaside over Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club Venom#13 Venom#13 over Noorwegen - Israël: 5-0 TheWiseGuy TheWiseGuy over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" Swakken Swakken over OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales TIGERMANIA TIGERMANIA over DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen Nelvafrel Nelvafrel over KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink Mike59 Mike59 over Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden" Mike59 Mike59 over 'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel' Stefaan_82 Stefaan_82 over Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved