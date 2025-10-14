Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

Met Beerschot - SK Beveren opent de Challenger Pro League komende vrijdag opnieuw met een knal. Na drie weken zonder competitievoetbal krijgen de Mannekes meteen de nog altijd foutloze leider op bezoek.

SK Beveren hoopt komende vrijdag een tiende competitiezege op rij te pakken. Dan moet het wel gaan winnen op het veld van Beerschot, de derde in de stand. En ook Beerschot zat de voorbije weken in een positieve flow.

Het team van Mo Messoudi won zijn laatste vijf competitiewedstrijden en ging in de beker ook winnen op het veld van Virton. In zijn laatste zes partijen slikte Beerschot maar één doelpunt. En dat in een 4-1 zege tegen Francs Borains.

Eerlijkheidshalve moeten we ook wel toegeven dat het programma van Beerschot nog niet ontzettend moeilijk is geweest. De vijf zeges die hierboven werden aangehaald, werden allemaal gepakt tegen teams tussen plaats tien en veertien.

Cruciale weken voor Beerschot

Dan beloven de komende weken iets zwaarder te worden. Dat beseft ook middenvelder en stille kracht op het middenveld Genki Haraguchi. "We staan voor belangrijke weken", vertelt de Japanner bij Het Laatste Nieuws.

De komende vier competitiewedstrijden zijn achtereenvolgens tegen Beveren (eerste), Lommel (vierde), KV Kortrijk (tweede) en RWDM Brussels, met ex-Beerschotter Frédéric Frans aan het roer. Binnen een kleine maand gaan we weten of Beerschot echt tot het einde zal meedraaien of niet.