Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

KVC Westerlo heeft op dinsdag een nieuwe speler verwelkomd. Reda Laalaoui was al sinds september een speler van de Kemphanen, maar nu traint hij ook effectief mee met het eerste elftal van Westerlo.

Reda Laalaoui is neergestreken in Westerlo. De Marokkaan werd vorige maand al aangekondigd door de eersteklasser, maar het was nog even wachten vooraleer hij ook effectief zijn opwachting maakte in de Kempen.

Groot talent uit Marokko

De middenvelder komt over van FUS Rabat uit zijn thuisland. Daar gold Laalaoui als een groot talent. Hij is ook Marokkaans jeugdinternational en behaalde onlangs nog de finale van de Afrika Cup U20, die wel werd verloren van Zuid-Afrika.

Laalaoui, wiens aankomst door Westerlo werd gecommuniceerd via de sociale media van de club, speelde meer dan 50 wedstrijden voor het eerste elftal van Rabat en komt dus niet zonder adelbrieven naar onze competitie.

Belangrijke verplaatsing naar La Louvière

Westerlo staat op dit moment op de negende plaats in het klassement. Komend weekend trekt het naar La Louvière, een team dat al heel wat teams over de knie wist te leggen in het eigen stadion. Zowel Charleroi, Union als Club Brugge konden er niet winnen.

Dat doet Westerlo beter wel. Bij een nederlaag zakken ze terug wat in het klassement. Op dit moment staat alles op een zakdoek. Amper drie punten verschil zit er tussen de nummer 7 en de nummer 13 in de rangschikking.