Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven? Namen genoemd, één man nu op de juiste plek

Foto: © photonews
Bij OH Leuven zijn ze hun T1 David Hubert plots kwijtgeraakt. En dus is de vraag wie het roer zal gaan overnemen. Veel haast willen ze voorlopig niet maken in Leuven en daar hebben ze een goede reden voor: Hans Somers.

Timmy Simons en Hernán Losada gaan rond in de geruchtenmolen als mogelijke nieuwe coach voor OH Leuven, terwijl ook Gill Swerts al eens genoemd werd.

Wie wordt de nieuwe coach van OH Leuven?

Met Jonas De Roeck - die nog altijd niet tekende bij Club NXT - en Felice Mazzu zijn er nog wel een paar bekende coaches in ons land vrij, maar OH Leuven lijkt geen haast te hebben.

Ondertussen zijn ze in Leuven bezig een lijst op te stellen van mogelijke coaches die de nieuwe T1 zouden kunnen worden. Haast lijkt er niet te zijn, ook al werden ze in snelheid gepakt door Union SG en David Hubert. 

Hans Somers als reddende engel, maar niet meteen met de ambitie?

De reden? Met Hans Somers hebben ze een ideale man die kan opvangen zolang nodig is. Dat deed hij ook vorig seizoen al een keertje met de nodige bravoure en resultaten.

Toen heeft hij gelijke spelen tegen Anderlecht en Union weten te behalen én won OH Leuven in de Beker van België van Zulte Waregem. En dus is er ook deze keer geen haast bij, al was Somers zelf vorig jaar formeel dat hij liever bij de jeugd van OH Leuven zijn job opnam en zelf geen ambitie had om T1 te blijven.

OH Leuven
Hans Somers

