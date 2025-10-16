Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club
Word fan van KRC Genk! 2039

Alejandro Pozuelo, ex-Genk, heeft een verrassende nieuwe club gevonden. De Spanjaard tekende bij FC Palm City, een ploeg uit de derde klasse van de Verenigde Arabische Emiraten.

Trouwe volgers van de Jupiler Pro League, en zeker de Genk-fans, zullen Alejandro Pozuelo nog wel kennen. De Spaanse middenvelder speelde 177 wedstrijden voor de Limburgers waarna hij een afscheid in mineur kende.

Genk speelde een fenomenale eerste seizoenshelft in het seizoen 19/20. De titelambities waren er, maar Pozuelo, die kapitein was destijds, vertrok plots in de winter. Genk speelde nog kampioen dat jaar, maar Pozuelo werd snel vergeten in België.

Pozuelo gaat aan de slag in de de VAE

Hij beleefde avonturen bij Toronto, Inter Miami, Konyaspor, Al-Jazira en Al-Fayha voor hij zonder club kwam te zitten. Na enkele maanden werkloosheid heeft de Spanjaar nu een nieuwe club gevonden, en wel een heel opmerkelijke.

Pozuelo heeft namelijk getekend bij FC Palm City, een ploeg uit de derde klasse van de Verenigde Arabische Emiraten. In 2023 werd de club opgericht door een influencer. Palm City was eerst Al Qabila, tot het van naam veranderde.

De 34-jarige middenvelder wordt als de ster van het project gezien en moet Palm City naar de tweede klasse brengen. De club wil vooral op het veld groeien, want naast het veld lijkt alles gesmeerd te lopen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Alejandro Pozuelo Melero

Meer nieuws

Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

Domper(s) voor Vincent Kompany: Bayern München moet Borussia Dortmund gehavend ontvangen

22:00
"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

"Ik was ervan overtuigd dat ik met Vázquez kon concurreren": Goto doet zijn verhaal voor clash met Anderlecht

21:40
435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

435 matchen in de JPL: Union SG haalt pion binnen met bakken ervaring

21:30
Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

21:20
"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

"Of ik ergens schrik voor heb?" Zakaria El Ouahdi vertelt of alles wel goed komt na zware blessure

17:20
Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

Siebe Schrijvers niet blij met vertrek van David Hubert: "Was een shock voor veel jongens"

20:35
Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

Weigering Anderlecht rond De Cat is ook klap voor nieuwkomer: hij verdwijnt stilaan uit beeld

20:40
Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

Na zijn afwezigheid bij de Rode Duivels: Alexis Saelemaekers krijgt heel goed nieuws te horen

21:00
En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

En dat terwijl hij deze zomer bijna leek te vertrekken: basisspeler verlengt zijn contract bij Standard

19:20
Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

Eenmalig Rode Duivel debuteerde bij andere nationale ploeg: "Blij met mijn beslissing"

19:41
Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht De derde helft

Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht

20:00
1
'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika'

18:20
2
Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

18:40
5
"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels

"Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels

19:00
2
Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde"

17:40
5
Heerlijke anekdote over Maxim De Cuyper op tafel: "En wij maar lachen en proberen serieus te houden"

Heerlijke anekdote over Maxim De Cuyper op tafel: "En wij maar lachen en proberen serieus te houden"

18:00
Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL?

16:50
2
"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

"Als ze me oproepen, twijfel ik geen seconde": de onthullingen van Francis Amuzu in Brazilië

17:00
Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard

16:30
2
Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader De derde helft

Zoon van Patrick Goots zegt waar het op staat over de staart van zijn vader

16:00
1
📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht

📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht

15:00
8
De grote verdienste van Vincent Mannaert? "Op die manier wil iedereen het graag"

De grote verdienste van Vincent Mannaert? "Op die manier wil iedereen het graag"

15:30
Kan Rudi Garcia deze jongen wel thuis laten van het WK? Wintertransfer zal de doorslag geven

Kan Rudi Garcia deze jongen wel thuis laten van het WK? Wintertransfer zal de doorslag geven

14:40
3
Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

Niemand had de laatste transfer van Union zien aankomen: "Toen ze me contacteerden, dacht ik dat het een grap was"

14:00
Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

14:20
2
Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

Na de rode kaart: Fossey zegt hoe het nu echt zit met de vete tussen hem en Tzolis

13:00
1
Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

Beerschot-aanvoerder Ryan Sanusi wil nog wat kwijt voor clash met SK Beveren

13:45
🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

🎥 'Ploegen uit de JPL houden middenvelder in het oog: ideaal scoutingsmoment komt eraan'

13:30
Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

Hoe concreet was het? Wouter Vrancken wou speler van KV Mechelen naar STVV lokken

12:20
2
Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

Kan Club Brugge iets rapen tegen Vincent Kompany? Dit is het enige dat kan werken

12:40
KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

KAA Gent geruggesteund door nieuw bestuur Anderlecht? Paars-wit kan straks beslissend zijn

11:40
13
"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond" De derde helft

"Dat verwacht je niet": Vrouw van Frank Boeckx doet boekje open over "zatte avond"

12:00
2
"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

11:20
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Stroeykens - Jankovic - Sikan - Verschaeren

10:30
KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

KV Kortrijk heeft een heel belangrijke afspraak deze maand: "Stel je voor..."

11:00
2
'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

dbr1609 dbr1609 over Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap" Andreas2962 Andreas2962 over Marc Degryse openhartig over zijn grootste mislukking uit zijn carrière: "Doe weer net hetzelfde" Toni Pancho Toni Pancho over Wordt deze Belgische trainer de opvolger van Hubert bij OHL? Andreas2962 Andreas2962 over Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Standard - Antwerp: - Madeiros Madeiros over 'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat' The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 'Club Brugge in strijd met andere Belgische en Europese ploegen voor (letterlijk) de nieuwe Onyedika' Andreas2962 Andreas2962 over Thibaut Courtois kiest bolide van 180.000 euro: 653 pk pure kracht Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Extra tegenvallers voor Wils en Antwerp, maar ook een lichtpuntje tegen Standard Andreas2962 Andreas2962 over "Ik voorspel nu al problemen": Vanhaezebrouck zegt waar het goed fout kan lopen bij Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved