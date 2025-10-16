Alejandro Pozuelo (ex-Genk) verrast iedereen en tekent bij wel héél opvallende club

Alejandro Pozuelo, ex-Genk, heeft een verrassende nieuwe club gevonden. De Spanjaard tekende bij FC Palm City, een ploeg uit de derde klasse van de Verenigde Arabische Emiraten.

Trouwe volgers van de Jupiler Pro League, en zeker de Genk-fans, zullen Alejandro Pozuelo nog wel kennen. De Spaanse middenvelder speelde 177 wedstrijden voor de Limburgers waarna hij een afscheid in mineur kende.

Genk speelde een fenomenale eerste seizoenshelft in het seizoen 19/20. De titelambities waren er, maar Pozuelo, die kapitein was destijds, vertrok plots in de winter. Genk speelde nog kampioen dat jaar, maar Pozuelo werd snel vergeten in België.

Pozuelo gaat aan de slag in de de VAE

Hij beleefde avonturen bij Toronto, Inter Miami, Konyaspor, Al-Jazira en Al-Fayha voor hij zonder club kwam te zitten. Na enkele maanden werkloosheid heeft de Spanjaar nu een nieuwe club gevonden, en wel een heel opmerkelijke.

Pozuelo heeft namelijk getekend bij FC Palm City, een ploeg uit de derde klasse van de Verenigde Arabische Emiraten. In 2023 werd de club opgericht door een influencer. Palm City was eerst Al Qabila, tot het van naam veranderde.

De 34-jarige middenvelder wordt als de ster van het project gezien en moet Palm City naar de tweede klasse brengen. De club wil vooral op het veld groeien, want naast het veld lijkt alles gesmeerd te lopen.