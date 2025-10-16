'Anderlecht heeft vervanger voor Stroeykens op het oog en profiteert van mislukte zomerdeal'

Anderlecht heeft volgens Transferfeed concrete interesse in Niko Janković, aanvallende middenvelder van HNK Rijeka. De Kroaat zou in beeld komen als alternatief bij een mogelijk vertrek van Mario Stroeykens.

Janković leek afgelopen zomer op weg naar Fenerbahçe. De Turkse topclub had een akkoord in zicht, waarbij een transfersom van zes miljoen euro was voorzien, met mogelijke bonussen tot zeven miljoen. De deal werd echter abrupt stopgezet na hevige kritiek van een deel van de Fenerbahçe-aanhang op sociale media.

Afgesprongen deal

Door het afspringen van de transfer is Janković opnieuw beschikbaar op de markt. Met het naderende winterseizoen groeit de speculatie rond zijn toekomst. Zijn contract bij HNK Rijeka loopt nog tot de zomer van 2026, maar de komende transferperiode wordt als cruciaal beschouwd voor een eventuele uitgaande transfer.

Transferfeed meldt dat de interesse van Anderlecht samenhangt met een mogelijke uitgaande transfer van Mario Stroeykens. Indien de jonge aanvaller vertrekt, zou Janković in beeld komen als directe vervanger.

Hoewel de naam van de geïnteresseerde club niet expliciet wordt genoemd, wijzen bronnen in de richting van RSC Anderlecht. De Brusselse club zou de situatie van Janković nauwlettend volgen en mogelijk willen profiteren van de gewijzigde marktomstandigheden.

Wintertransfer voor lagere prijs

Gezien de contractuele situatie van de Kroaat en het mislukken van de eerdere deal, zou een nieuwe geïnteresseerde partij hem kunnen aantrekken voor een lagere prijs dan het Turkse voorstel.

Met de transfermarkt die in januari opnieuw opent, lijkt HNK Rijeka bereid om gesprekken aan te gaan. De club zou geneigd zijn om Janković te laten vertrekken indien een passend bod wordt ontvangen.