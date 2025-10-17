🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

Foto: © photonews

Standard en Antwerp openden speeldag 11 in de Jupiler Pro League. En dat leverde meteen heel wat spektakel en drama op. Niet in het minst naast het veld, want ook daar gingen de poppen helemaal aan het dansen.

Er gebeurde al heel wat in de eerste helft van de wedstrijd tussen Standard en Antwerp. De supporters van Standard roerden zich meermaals en lieten zo zelfs de wedstrijd even stilleggen.

Maar er was vijf minuten voor rust ook de rode kaart voor Adnane Abid. Die kreeg op aangeven van de VAR de rode kaart en dat was niet naar de zin van de fans van de Rouches.

Nadat twee weken geleden Angulo geen rode kaart kreeg in de Clasico tegen Anderlecht, vinden ze het vreemd dat Abid nu wél een rode kaart kreeg.

Rode kaart of niet voor Abid?

Ook de DAZN-commentatoren aan franstalige zijde vonden het een strenge rode kaart. En op de sociale media wordt ondertussen flink doorgegaan op de zaak.

We geven graag een bloemlezing mee van een aantal van de pittigste tweets op de zaak die we op X vonden. En wat vinden jullie: rood of niet?

Was dit voor u een rode kaart?

56%
44%

Je kan nog stemmen tot 20/10/2025 22:00.

