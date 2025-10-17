'Club Brugge en Union SG gaan strijd aan met buitenlandse topclubs voor WK-parel'

Club Brugge en Union SG gaan ook dit seizoen de strijd met elkaar aan op het veld en dat lijkt ook dit seizoen op een tweestrijd te kunnen gaan eindigen. De Brusselaars en de Bruggelingen zitten ondertussen ook naast het veld in elkaars vaarwater. Al zijn er ook kapers op de kust.

Club Brugge en Union SG zouden volgens FootMercato namelijk allebei interesse hebben in Gessime Yassine, een 19-jarige flankspeler van USL Dunkerque. Dat is ondertussen niet echt nieuw meer, want ook in het voorjaar was er sprake van interesse in de speler.

Toen haalde geen enkele ploeg hem in huis, want hij bleef uiteindelijk in Frankrijk. De jonge Franse rechtsbuiten heeft ook de Marokkaanse nationaliteit en speelde tot dusver altijd in Frankrijk. Hij doorliep de jeugdreeksen van Istres en Marigane onder meer.

Gessime Yassine maakt indruk in Franse Ligue 2

Nu speelt hij goede wedstrijden bij Duinkerke, waardoor hij steeds meer in de belangstelling komt van de grote(re) clubs. Hij ligt in het noorden van Frankrijk nog tot juni 2027 onder zeil, dus een transfer hoeft ook nog niet per se volgende zomer.

Dit seizoen speelde hij al zeven wedstrijden voor zijn team. Daarin was hij goed voor een doelpunt en drie assists in de Ligue 2, waardoor hij bijna onmisbaar is geworden voor Duinkerke - hij kan dan ook op beide flanken uit de voeten.

Ook vorig seizoen zorgde hij voor een aantal goals en assists, waardoor hij steeds meer in de kijker loopt. Nu zou hij stilaan klaar zijn voor zijn eerste overstap naar het buitenland en verschillende teams willen daar van profiteren.

En ondertussen is hij nu ook actief op het WK U20 met Marokko. Op dat toernooi versloegen de Welpen van de Atlas al Spanje, Brazilië en Frankrijk onder meer, waardoor er dit weekend een finale tegen Argentinië op het programma staat.

Ferme kapers op de kust voor Union en Club Brugge

Naast Union en Club Brugge zou ook Fenerbahçe wel wat zien in de Franse rechtsbuiten. Daarmee is er alvast één ferme kaper op de kust die momenteel over goede papieren zou beschikken om hem in te lijven.

In Frankrijk klinkt het dan weer dat ook Olympique Marseille wel wat zou zien in de speler. Mehdi Benatia zou de speler op de voet volgen en hem er dan ook zo snel mogelijk willen bij hebben in de Ligue 1 - al is niet meteen geweten of Gessime Yassine daar trek in heeft.

Is Gessime Yassine een dure vogel?

Rest de vraag: hoeveel gaan Union SG, Club Brugge of de andere geïnteresseerden moeten betalen voor de winger? Makkelijk zal het namelijk niet gaan worden om hem in huis te gaan halen.

Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde ondertussen gestegen naar vier miljoen euro - een verdubbeling in vergelijking met afgelopen zomer. En er mag gedacht worden dat de realistische prijs nog een stuk hoger kan gaan liggen.