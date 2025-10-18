Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels?

Bij Anderlecht heeft het bestuur beslist dat Nathan De Cat niet zal deelnemen aan het WK U17. Een opvallende beslissing, want de jonge flankspeler geldt als één van de grootste talenten van het land.

Analist Johan Boskamp begrijpt de keuze van de club, maar vindt het tegelijk jammer voor de speler zelf. De Cat had op het WK met de U17 een heel belangrijke rol kunnen spelen.

“Je ziet meteen hoe belangrijk dat ventje is voor Anderlecht”, zegt Boskamp in HBvL. “Als hij wil gaan, laat hem dan gaan. Een WK op die leeftijd is iets unieks. Maar goed, Catsie heeft het ook een beetje aan zichzelf te danken – hij ontwikkelt zich zó sterk dat ze hem nu al niet meer kunnen missen.”

Komt Nathan De Cat al in aanmerking voor de grote Duivels?

De Nederlander ziet in De Cat een uitzonderlijk talent dat zijn leeftijdsgenoten ver vooruit is. De vraag is of hij zich ook al in de kijker bij bondscoach Rudi Garcia kan spelen. Op zijn positie loopt er met Onana, Raskin en Witsel wel veel concurrentie rond. En dan zijn er nog Lavia en Mangala.

Boskamp sluit wel niet uit dat De Cat in de toekomst een nog veel grotere stap zet. “Als hij zich op deze manier blijft ontwikkelen, zou hij wel eens in aanmerking kunnen komen voor de Rode Duivels."





Toch ziet hij één obstakel op de weg naar de nationale ploeg. “Alleen zit je nu wel met een bondscoach die meer terugvalt op de oude garde in plaats van de jongere generatie. Dat gevoel heb ik toch na de selecties van Witsel, Meunier en Batshuayi."