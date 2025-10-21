OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

KAA Gent beleeft moeilijke tijden na de zware nederlaag tegen Zulte Waregem, maar bij Jong Gent zit de sfeer beter dan ooit. De club versterkt zich bovendien met de komst van het Senegalese talent Ibrahima Cissé.

KAA Gent heeft het bijzonder moeilijk. De club verloor afgelopen weekend met 4-1 van Zulte Waregem, wat enorm hard aankwam. Maar niet alles loopt slecht bij de club.

Jong Gent doet het op zijn beurt wel heel goed. De club staat negende in de Challenger Pro League en wordt dit seizoen gezien als de sterkste U23-club van het land.

Ibrahima Cissé is een Buffalo

En Gent blijft naar de toekomst kijken, want dinsdag kwam er een nieuw talent aan bij de Buffalo's. De club kondigde de komst van Ibrahima Cissé aan. Een 18-jarige Senegalees die dus eerst bij Jong KAA Gent aan de slag gaat.

"Cissé komt over van Club Olympique Thiessois in Senegal. Hij is een spits met uitgesproken fysieke kwaliteiten: 1m96 groot en atletisch, maar ook snel en wendbaar", klinkt het op de clubwebsite.

"KAA Gent gelooft in zijn potentieel en is benieuwd om hem verder te zien evolueren onder de vleugels van Thomas Matton. Cissé tekende een contract tot 2028", besluit de club.