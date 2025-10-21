Vincent Kompany reageert op vraag over Anderlecht: "No way dat ik dat doe!"

Vincent Kompany blikte vooruit op het Champions League-duel tussen Bayern München en Club Brugge, maar liet ook zijn hart spreken over Anderlecht. De Belgische coach benadrukte dat hij altijd supporter zal blijven.

Vincent Kompany neemt het met Bayern woensdagavond op tegen Club Brugge. Het is al een tijdje geleden dat hij het nog eens tegen een Belgische ploeg opnam. Hij sprak uiteraard over Club tijdens zijn persconferentie, maar liet ook een woordje vallen over Anderlecht.

De ploeg waar hij gelanceerd werd, en uiteindelijk zijn spelerscarrière afsloot om er nadien trainer te worden. De Belgische coach kreeg een vraag over het huidige verschil tussen Club Brugge en Anderlecht in België.

Vincent Kompany is en blijft paars-wit

"Ik ga hier, naar aanleiding van een wedstrijd van Bayern in de Champions League tegen Club, toch geen tik tegen de schenen van Anderlecht geven? Ge weet dat zelf, ik ga dat niet doen, het zijn totaal gescheiden verhalen. No way", zei hij volgens Het Nieuwsblad.

Kompany zal altijd paars-wit blijven, ook nu hij trainer is van Der Rekordmeister. "Ik ben een supporter van Anderlecht, voor de volle honderd procent."





"Maar Club staat waar het staat, en da’s niet onverdiend. Ze hebben hun huiswerk goed gemaakt, met sterke spelers. Maar dat kan altijd keren", besluit Kompany.