Vincent Kompany reageert op vraag over Anderlecht: "No way dat ik dat doe!"

Vincent Kompany reageert op vraag over Anderlecht: "No way dat ik dat doe!"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vincent Kompany blikte vooruit op het Champions League-duel tussen Bayern München en Club Brugge, maar liet ook zijn hart spreken over Anderlecht. De Belgische coach benadrukte dat hij altijd supporter zal blijven.

Vincent Kompany neemt het met Bayern woensdagavond op tegen Club Brugge. Het is al een tijdje geleden dat hij het nog eens tegen een Belgische ploeg opnam. Hij sprak uiteraard over Club tijdens zijn persconferentie, maar liet ook een woordje vallen over Anderlecht.

De ploeg waar hij gelanceerd werd, en uiteindelijk zijn spelerscarrière afsloot om er nadien trainer te worden. De Belgische coach kreeg een vraag over het huidige verschil tussen Club Brugge en Anderlecht in België.

Vincent Kompany is en blijft paars-wit

"Ik ga hier, naar aanleiding van een wedstrijd van Bayern in de Champions League tegen Club, toch geen tik tegen de schenen van Anderlecht geven? Ge weet dat zelf, ik ga dat niet doen, het zijn totaal gescheiden verhalen. No way", zei hij volgens Het Nieuwsblad.

Kompany zal altijd paars-wit blijven, ook nu hij trainer is van Der Rekordmeister. "Ik ben een supporter van Anderlecht, voor de volle honderd procent."

"Maar Club staat waar het staat, en da’s niet onverdiend. Ze hebben hun huiswerk goed gemaakt, met sterke spelers. Maar dat kan altijd keren", besluit Kompany.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Vincent Kompany

Meer nieuws

Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

17:20
Club Brugge klaar voor Bayern: Tzolis blikt vooruit op droomduel in München

Club Brugge klaar voor Bayern: Tzolis blikt vooruit op droomduel in München

21:40
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
2
Nicky Hayen legt uit welk plan hij klaar heeft voor Kompany en Bayern: "Dan kan je mogelijkheden creëren"

Nicky Hayen legt uit welk plan hij klaar heeft voor Kompany en Bayern: "Dan kan je mogelijkheden creëren"

20:21
1
LIVE: Wedstrijd gespeeld: Inter op 0-3 Live

LIVE: Wedstrijd gespeeld: Inter op 0-3

22:10
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
Verrassende topschutter op komst? U bent formeel

Verrassende topschutter op komst? U bent formeel

20:40
1
Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

16:00
3
Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München Analyse

Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München

15:15
Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest

Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest

22:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
2
Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie" Factcheck

Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie"

18:40
Sébastien Pocognoli komt met goed nieuws bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli komt met goed nieuws bij AS Monaco

21:21
Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

19:40
U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

19:20
Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

19:15
Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

20:00
1
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
18
Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

18:30
1
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

19:00
4
Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

18:00
1
Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

18:20
1
WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

16:32
6
OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

17:00
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
4
Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

15:30
"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

17:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

14:40
Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

16:15
Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

15:00
Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht De derde helft

Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht

12:20
Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

14:15
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Obiku Obiku over Union SG - Inter Milaan: 0-3 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Verrassende topschutter op komst? U bent formeel King of Highbury King of Highbury over Arsenal - Atlético Madrid: 1-0 Andreas2962 Andreas2962 over Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag FCB vo altijd FCB vo altijd over De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus Vital Verheyen Vital Verheyen over Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Nicky Hayen legt uit welk plan hij klaar heeft voor Kompany en Bayern: "Dan kan je mogelijkheden creëren" Wekke2002 Wekke2002 over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard André Coenen André Coenen over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Dirk ie Dirk ie over Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved