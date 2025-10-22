Nieuwe stevige tik voor OH Leuven

OH Leuven werd verrast door het plotse vertrek van coach David Hubert naar kampioen Union. Voorlopig neemt Hans Somers over, terwijl Timmy Simons genoemd wordt als mogelijke nieuwe T1. Ondertussen is er nog meer slecht nieuws.

OH Leuven werd onlangs opgeschrikt door het plotse vertrek van coach David Hubert. De Belgische trainer verliet Leuven voor een avontuur bij de landskampioen, Union.

Siebe Schrijvers viel uit tegen Club Brugge

Siebe Schrijvers vond dat geen leuke zaak. En ondertussen is de sterkhouder van OH Leuven ook door persoonlijk leed getroffen. Hij zal dit jaar misschien niet meer in actie komen.

"Tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge moest Siebe Schrijvers na een kwartier noodgedwongen naar de kant door een blessure", aldus OH Leuven in een persbericht op de eigen webstek als update na de blessure van afgelopen weekend.

OH Leuven moet sterkhouder acht weken missen

"Na onderzoek werd duidelijk dat de middenvelder een kraakbeenletsel opliep in zijn enkel. Schrijvers zal ongeveer acht weken buiten strijd zijn", klinkt het. Daardoor lijkt hij mogelijk pas voor de laatste twee matchen van het kalenderjaar te kunnen aansluiten.

Maar mogelijk komt hij dit jaar dus niet meer in actie en moet hij alles op 2026 zetten. De Leuvenaars staan momenteel voorlaatste met amper acht punten uit elf wedstrijden.