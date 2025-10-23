Geduld Antwerp met Stef Wils is mooi, maar dit weekend zal toch belangrijk worden voor The Great Old

Antwerp heeft nog niet ingegrepen ondanks de heel magere resultaten dit seizoen. Trainer Stef Wils zit nog altijd op zijn stoel en dat is eigenlijk bewonderenswaardig te noemen. Al is het geduld bij The Great Old natuurlijk ook niet oneindig.

Antwerp staat 14de met amper 11 punten uit 11 wedstrijden. Dat is 33,3 procent, een serieuze buis. Voor een club die zich bij de top wil scharen uiteraard veel te weinig, maar bij het Antwerp-bestuur hebben ze ook de omstandigheden in rekening gebracht.

Transfercijfers Antwerp waren al goeie indicatie

De kern is bijlange niet wat ze eigenlijk zouden willen, maar de financiële situatie in Deurne-Noord is niet van die aard dat ze grote investeringen konden doen. Een topclub heeft niet maar één diepe spits (die er eigenlijk geen meer is). Vincent Janssen had wel wat aflossing kunnen gebruiken.

Het kwaliteitsverlies bij The Great Old is eigenlijk heel groot. Dat werd ook uitgedrukt in de transfercijfers. Er werd voor meer dan 42 miljoen verkocht, maar er kwam slechts voor 3,45 miljoen bij. Een tekening hoeft daar ook niet bij gemaakt worden.

Stef Wils heeft een goed resultaat tegen Club Brugge nodig

Voor elke trainer zou het zo moeilijk werken zijn, zeker voor eentje die zijn sporen nog niet verdiend heeft. In een eerste seizoen als hoofdtrainer van een eersteklasser zijn er leukere uitdagingen te vinden. Dat Wils de functie kreeg, is ook een indicatie van hoe de financiën een grote rol speelden in het seizoen van Antwerp.

Het is ook een reden waarom hij er nu nog altijd zit. Antwerp wil/kan geen topsalaris geven aan een gerenommeerde coach. Wie gaan ze dan halen om het beter te doen? Een doorwinterde coach moet je betalen. 

Dit gezegd zijnde: het geduld bij Antwerp is ook niet oneindig. Je wil straks niet in een situatie verzeild geraken dat je heel het seizoen onderaan staat. Dan krijg je die nieuwe tribune ook niet gevuld. Zondag staat de wedstrijd tegen Club Brugge op de Bosuil op het programma.

Best dat Wils daarvoor een heel goed plan ontwikkeld, want je wil geen afstraffing krijgen voor eigen publiek. Een goed resultaat of prestatie zou hem respijt geven. En in het andere geval... Tja, u kent het voetbalwereldje ook intussen wel.

