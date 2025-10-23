Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht

Opvallend: KV Mechelen pakt uit met terugkeer van speler die het zelf voor 8 miljoen euro verkocht
Foto: © photonews
KV Mechelen kwam donderdag met groot nieuws. Hassane Bandé keert terug naar de club en tekent een contract voor één seizoen met optie op een extra jaar.

KV Mechelen haalde Hassane Bandé in 2017 naar Europa. De Burkinees maakte veel indruk en werd amper een jaar later voor 8,25 miljoen euro verkocht aan Ajax.

Via enkele omwegen belandde hij in 2023 bij HJK Helsinki. Sinds het begin van de zomer zat hij zonder club, al besloot hij even geleden om zijn conditie op peil te houden bij Malinwa, waar het voor hem allemaal begon in Europa.

KV Mechelen pakt uit met de terugkeer van Bandé

Na enkele mooie woorden van coach Fred Vanderbiest leverde dat hem uiteindelijk een contract op. De 26-jarige linksbuiten tekende voor één seizoen met optie op een extra jaar.

"Laat me beginnen met onze voorzitter te bedanken", zegt sportief directeur Tom Caluwé op de clubwebsite. "Dankzij een extra inspanning van hem kunnen we onze kern nog een kwaliteitsinjectie geven."

"En wees gerust: Hassane kan voetballen en is fysiek klaar om de kern te vervoegen. Dat bewijst de uitgebreide medische screening die we deden en de indruk die hij gaf tijdens de training. Iedereen herinnert zich zijn eerste passage bij Geel-Rood. In onze vertrouwde omgeving krijgt hij nu de kans om zijn carrière te herlanceren. Het is een kans die we niet konden laten liggen", besluit Caluwé.

