WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

Verrassing deze week: Nathan De Cat zat dan toch in de selectie voor de jonge Rode Duivels voor het WK U17 in Qatar. Maar Anderlecht had toch eerder op de week laten weten dat ze hem niet zullen lossen? De situatie zit blijkbaar ingewikkelder in elkaar.

De voorbije weken is er veel overleg geweest tussen Anderlecht en de KBVB. Paars-wit bleef echter bij het standpunt dat ze hem niet willen laten gaan. Als laatste compromis kwamen ze bij de bond aan met dat hij tijdens de internationale break dan voor twee matchen zou kunnen afreizen naar Qatar.

Een scenario dat ze bij Anderlecht ook niet graag zien gebeuren, maar waar ze niks tegen kunnen doen. Tijdens de internationale break zijn ze immers verplicht om hem te laten gaan, zelfs voor de nationale jeugdploegen.

Besnik Hasi heel voorzichtig over de situatie rond De Cat

Dat ze het niet zo leuk vinden, bleek uit de commentaar van Besnik Hasi, die ons doorverwees naar de club. "De club heeft een standpunt ingenomen en de rest moet je ook aan de club vragen", aldus de trainer, die hem ook niet graag ziet vertrekken.

"Nee, uiteraard niet. Ik wil hem graag voor elke wedstrijd beschikbaar hebben. Heb je zijn laatste twee wedstrijden gezien? Dat was top. Hij moet zich focussen en genieten van zijn voetbal. De rest is blablabla... En je gaat me er voor de rest niks over kunnen laten zeggen. Het is zo al moeilijk genoeg", sloot hij het onderwerp af met een lach.

De Cat zelf heeft natuurlijk ook nog iets te zeggen over een eventuele oproep tijdens de internationale break. Ziet hij het zelf zitten om voor tien dagen af te reizen naar Qatar en dan terug te komen om direct weer bij Anderlecht te spelen? Het is in ieder geval een dilemma, want moest hij weigeren, brengt hij misschien zelfs zijn verdere selecties voor de jeugdploegen in gevaar.