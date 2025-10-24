Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur
Foto: © photonews

Arthur Vermeeren blijft het moeilijk hebben bij Olympique Marseille. Onze jonge landgenoot, die onder Robert De Zerbi amper aan spelen toekomt, werd woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal alweer bij de rust vervangen.

Dat leidde tot felle kritiek op de Italiaanse coach, die met zijn wissels het evenwicht in zijn elftal zou hebben verstoord. Marseille stond bij de rust nog 0-1 voor in Lissabon, maar moest na de rode kaart van Emerson Palmieri met tien verder.

De Zerbi besloot in te grijpen en haalde zowel Vermeeren als Mason Greenwood naar de kant. In hun plaats kwamen Matt O’Riley en Amir Murillo, maar dat bleek geen geslaagde zet. Sporting draaide de wedstrijd volledig om en won met 2-1.

Onbegrip over wissel "regisseur Vermeeren"

De ingrepen van De Zerbi werden na afloop stevig in vraag gesteld. Oud-international en ex-Marseille-speler Eric Di Meco noemde de beslissingen “onbegrijpelijk”. “Je haalt Vermeeren eruit, je regisseur, de man die het tempo bepaalt en de rust bewaart. Hij speelde een goede eerste helft en is net het type dat je nodig hebt als je met tien verder moet. Met O’Riley moest je herbeginnen, en dat kostte ritme en controle", aldus Di Meco op RMC.

Ook de vervanging van Greenwood kon op weinig begrip rekenen. “Zonder Greenwood heeft de tegenstander minder angst", vervolgde Di Meco. “Zelfs met tien man had hij voor dreiging kunnen zorgen in de omschakeling. In plaats daarvan gaf Marseille het initiatief volledig uit handen.”

De Zerbi verdedigt zijn keuze

De Zerbi verdedigde zich na de match op Canal+. “Ik heb Greenwood eruit gehaald omdat we met vijf achterin moesten verdedigen", legde de Italiaan uit. “Tussen Greenwood en Paixao had de laatste meer loopvermogen om zowel te verdedigen als aan te vallen. En Vermeeren? Hij speelde goed, maar ik moest meer kracht brengen op het middenveld.”

Toch blijft de kritiek aanhouden. Vermeeren, die in de zomer nog als grote toekomstbelofte werd binnengehaald, krijgt maar mondjesmaat kansen bij De Zerbi en werd nu voor de zoveelste keer vroeg gewisseld. De roep om hem meer vertrouwen te geven, klinkt steeds luider, want veel Franse analisten zijn het eens: Marseille had in Lissabon meer rust en controle nodig, precies wat Vermeeren brengt.

