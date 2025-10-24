STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"
Word fan van STVV! 500

STVV reist zondag naar Union SG, dat deze week nog met 0-4 verloor van Inter. Coach Wouter Vrancken heeft respect voor de leider, maar gelooft in eigen kunnen.

STVV trekt zondagavond naar het Dudenpark om het op te nemen tegen Union SG. De Brusselaars hebben een Europese speeldag in de benen, nadat ze met 0-4 van Inter Milan verloren. STVV-coach Wouter Vrancken liet zich op zijn persmoment eerst hierover uit.

"Ik zou het zeker geen pandoering noemen", zegt Vrancken bij Het Belang van Limburg. "Want wat mij betreft deden ze in het eerste halfuur heel goed mee, maar ze pakten hun momenten niet. Als ze dat wel gedaan hadden, had de match er anders kunnen uitzien."

Wouter Vrancken wil dat zijn ploeg uitgaat van eigen sterkte

Union is leider, maar Sint-Truiden doet het zelf heel goed. De Limburgers staan op de vijfde plaats met 18 punten en speelden vorig weekend gelijk tegen Anderlecht. Vrancken heeft uiteraard respect voor zijn tegenstander, maar gelooft dat er iets mogelijk is. 

"Union is en blijft gewoon een heel erg sterke ploeg. Wij moeten zorgen dat we zondag zelf top zijn om punten te pakken. We hebben onszelf al getoond tegen Club Brugge, KRC Genk en Anderlecht. In die matchen hadden we zeker punten kunnen pakken, maar we waren te vaak niet efficiënt genoeg."

"En we moeten zorgen dat we ons eigen voetbal blijven spelen", gaat Vrancken verder, die afgelopen week al zei dat wanneer STVV top is, het van iedereen kan winnen. "Want als je tegen de verdediging van Union met lange ballen gaat spelen, weet je dat je weinig kans maakt. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte, dan zijn we tot veel in staat."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

19:40
Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

11:20
'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

19:20
De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

19:00
Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24

18:40
1
Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

18:20
Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

Cyriel Dessers moest zijn club smeken, maar... hij kon toch zijn eigen eerbetoon zien

18:00
Alexis Flips, waarom het mislukte bij zowel Anderlecht als Charleroi: "Nog werk aan"

Alexis Flips, waarom het mislukte bij zowel Anderlecht als Charleroi: "Nog werk aan"

17:30
Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

16:46
2
Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

16:30
OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

16:19
Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

15:50
2
La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

15:30
3
OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

15:00
1
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

13:53
Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

14:20
WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

14:40
Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

14:00
3
Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

13:00
OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

13:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

12:00
Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

12:20
Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

12:40
Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

11:40
'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

12:00
Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

10:00
14
Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

10:30
Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

10:50
Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

09:30
5
11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

09:00
1
Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest Reactie

Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest

09:15
"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

08:00
9
"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

08:40
20
Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

08:20
'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

07:20
📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

07:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/10 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders" Joe Joe over Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast" ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" Eldonte Eldonte over Waarom Club Brugge én Union mogen blijven dromen van de top-24 Vital Verheyen Vital Verheyen over Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot Paa'ke Paa'ke over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Obiku Obiku over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht Dirk ie Dirk ie over "De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn Andreas2962 Andreas2962 over La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem" 1872 1872 over Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved