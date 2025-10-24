STVV-coach Wouter Vrancken gelooft in stunt tegen leider Union: "Dan zijn we tot veel in staat"

STVV reist zondag naar Union SG, dat deze week nog met 0-4 verloor van Inter. Coach Wouter Vrancken heeft respect voor de leider, maar gelooft in eigen kunnen.

STVV trekt zondagavond naar het Dudenpark om het op te nemen tegen Union SG. De Brusselaars hebben een Europese speeldag in de benen, nadat ze met 0-4 van Inter Milan verloren. STVV-coach Wouter Vrancken liet zich op zijn persmoment eerst hierover uit.

"Ik zou het zeker geen pandoering noemen", zegt Vrancken bij Het Belang van Limburg. "Want wat mij betreft deden ze in het eerste halfuur heel goed mee, maar ze pakten hun momenten niet. Als ze dat wel gedaan hadden, had de match er anders kunnen uitzien."

Wouter Vrancken wil dat zijn ploeg uitgaat van eigen sterkte

Union is leider, maar Sint-Truiden doet het zelf heel goed. De Limburgers staan op de vijfde plaats met 18 punten en speelden vorig weekend gelijk tegen Anderlecht. Vrancken heeft uiteraard respect voor zijn tegenstander, maar gelooft dat er iets mogelijk is.

"Union is en blijft gewoon een heel erg sterke ploeg. Wij moeten zorgen dat we zondag zelf top zijn om punten te pakken. We hebben onszelf al getoond tegen Club Brugge, KRC Genk en Anderlecht. In die matchen hadden we zeker punten kunnen pakken, maar we waren te vaak niet efficiënt genoeg."





"En we moeten zorgen dat we ons eigen voetbal blijven spelen", gaat Vrancken verder, die afgelopen week al zei dat wanneer STVV top is, het van iedereen kan winnen. "Want als je tegen de verdediging van Union met lange ballen gaat spelen, weet je dat je weinig kans maakt. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte, dan zijn we tot veel in staat."