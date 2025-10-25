Doelpuntenmaker KV Mechelen heeft amper woorden voor grote ontgoocheling: "Weet niet wat er gebeurd is..."

De doelpuntenmaker bij KV Mechelen was goed op weg om de matchwinnaar te worden. Uiteindelijk bleek de fraaie treffer van Thérence Koudou toch niet te volstaan voor de overwinning.

De jonge Fransman deed het thuispubliek plots opveren Achter de Kazerne: hij brak de ban tegen OHL met een heerlijke pegel in de bovenhoek. "Ik kwam aan de bal in de as van het veld en dan moet je niet aarzelen." Als rechterwingback is het niet meteen zijn gewoonte om in het centrum vaak aan de bal te komen. Ook daarom was dit een moment om te koesteren.

Alleen leverde het geen driepunter op, want KV slikte in extremis nog de 1-1. "Ik weet niet wat er op het einde van de wedstrijd juist gebeurd is. Nacho Miras had net nog een goede redding gedaan: hij heeft het vanaf hij tussen de palen staat steeds goed gedaan." Daarna verloor Konaté Pletinckx uit het oog op hoekschop en de rest is geschiedenis.

Koudou hoopt op betere uitslag na doelpunt van hem

Koudou heeft nog niet veel geluk gekend met het belang van zijn doelpunten. "Ja, het was hetzelfde als in de uitwedstrijd tegen Antwerp." Daar bedoelt hij mee dat Mechelen ook toen na een doelpunt van hem alsnog naast de overwinning greep. "Ik hoop dat de ploeg kan winnen als ik nog eens scoor." Hij zal hiervoor nog even geduld moeten oefenen.

Het is moeilijk om er de vinger op te leggen wat er in de slotfase foutliep. "Ik denk niet dat we vermoeid geraakten. We hebben de kansen gehad om er 2-0 van te maken. Als dat niet gebeurt, moet je geconcentreerd blijven. Ik bekijk het positief. We voelen ons stilaan beter in eigen huis, maar je moet zo'n wedstrijd eens winnend kunnen afsluiten. "





KV Mechelen is voorlopig derde

De kleine details die wedstrijden bepalen moet KV nog beter onder de knie krijgen. "We zouden gelijke spelen moeten kunnen omzetten in overwinningen. Ja, het geeft wel vertrouwen om op een mooie derde plaats te staan in de rangschikking. We moeten nog meer gebruik maken van onze goede momenten."