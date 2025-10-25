Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

Lierse wist op vrijdag opnieuw niet te winnen. Het leek lange tijd af te stevenen op een nipte zege tegen Seraing, maar in het slot ging het alsnog de mist in. De Pallieters blijven achter met één op vijftien.

Met een 1-1 gelijkspel tegen Seraing blijft Lierse in het sukkelstraatje. Na elf speeldagen heeft het nog maar twee competitiezeges behaald en kon het nog geen enkele keer winnen buitenshuis. Een twaalfde, en virtueel zelfs veertiende, plaats is hun deel.

Waar het spelniveau de voorbije weken in stijgende lijn leek, was daar niets van te merken tegen Seraing. Maar deze keer wist Lierse wel raak te treffen op een zeldzame uitbraak. Lange tijd leek de zege hen niet te ontglippen, maar in het slot scoorde Akpa-Chukwu alsnog de gelijkmaker.

Pijnlijk puntenverlies

Met een punt schieten ze bij Lierse niets op. Dat weet ook doelman Kiany Vroman, die vooral in de eerste helft belangrijk was met enkele prima reddingen. "“Dit puntenverlies doet pijn. Seraing kreeg geen uitgespeelde kans bij elkaar gevoetbald", vertelt hij bij Gazet van Antwerpen.

"We zijn nog te vaak naïef en te weinig geniepig. Dat kost ons punten. We geven het kinderlijk uit handen en dat is uiterst pijnlijk. We geven weinig uitgespeelde kansen weg, maar toch krijgen we telkens weer het deksel op de neus. Toeval kan je dat niet meer noemen", gaat de doelman verder.





Dinsdag wacht KV Mechelen

Voor Lierse is het nu zaak om de koppen bij elkaar te steken en met het mes tussen de tanden naar Mechelen te trekken. Daar treft het komende dinsdag KV Mechelen in de Crocky Cup: "We kennen het belang van die partij voor onze supporters. Het is aan ons om alles te geven en boven onszelf uit te stijgen. Dat zal nodig zijn. Foutjes als deze kunnen we ons niet veroorloven.