Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

Jonas De Roeck is de nieuwe hoofdtrainer van Club NXT, maar zijn weg naar Westkapelle verliep allesbehalve rechtlijnig. Na zijn vertrek bij Antwerp, waar hij net Play-off 1 miste, stond hij enige tijd zonder club en liet hij bewust aanbiedingen passeren.

De Roeck had aanvankelijk zijn zinnen gezet op een terugkeer in de Jupiler Pro League of een avontuur in het buitenland, onder meer in de MLS of Duitsland, weet Het Nieuwsblad. Toen die opties niet concreet werden, raakte hij geïnteresseerd in het project van Club NXT, dat hem de kans bood zijn carrière opnieuw te lanceren.

Belangrijk bij zijn keuze was het gesprek met voorzitter Bart Verhaeghe en een bezoek aan het clubcomplex. De professionaliteit en visie van Club NXT overtuigden De Roeck om ja te zeggen, ondanks zijn eerdere twijfel over het werken in 1B.

Verkozen boven Milicevic en Losada

Club NXT had meerdere kandidaten op het oog na het vertrek van Tim Wolf, waaronder Daniël Milicevic en Hernan Losada. De Roeck wist zich echter meteen als optie nummer één te profileren dankzij zijn ervaring met jonge talenten en zijn kennis van het Belgische voetbal.

Zijn werkethiek en tactische inzicht vielen ook zwaar door bij de club. Tijdens een trainingsstage en matchanalyse in Duitsland liet De Roeck meteen zien hoe hij zijn ploeg wil organiseren en het DNA van Club NXT wil overbrengen.





Zo kwam Jonas De Roeck uiteindelijk bij Club NXT terecht: een combinatie van timing, beschikbaarheid, ervaring en overtuigingskracht zorgde ervoor dat hij de andere kandidaten aftroefde en de nieuwe kans kreeg in de Challenger Pro League.