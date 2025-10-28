De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen

De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dinsdag, woensdag en donderdag staat het Belgisch voetbal in het teken van de Croky Cup of de Beker van België. De zestien eersteklassers nemen het daarin op tegen ploegen uit de lagere regionen. En dus is het ook uitkijken naar mogelijke verrassingen.

De zestiende finales is voor veel ploegen dé ronde om naar uit te kijken. Maandenlang strijden ze om in die ronde te raken, want daarin kunnen ze dan sowieso spelen tegen een ploeg uit eerste klasse. Om dan te proberen te stunten.

Dat telt voor de ploegen uit de Challenger Pro League, maar zeker ook voor de ploegen uit het amateurvoetbal. En elk jaar is het dan ook uitkijken naar mogelijke grote verrassingen, want iedereen droomt van een stunt.

Knokke als dé bekerploeg van de voorbije tien jaar?

Ook dit jaar willen Knokke, Ninove en alle andere ploegen maar wat graag uitpakken met dé stunt van het jaar om op die manier een extra galamatch te kunnen krijgen tegen een nieuwe topclub. Voor de eersteklassers kan er bijna enkel verloren worden.

Elk jaar zijn er ook wel een paar verrassingen te noteren. Vorig seizoen kon Zulte Waregem bijvoorbeeld Dender kloppen en raakte Patro Eisden Maasmechelen voorbij Chareroi - voor beiden was de achtste finales toen wel het eindpunt.

Elk jaar wel een paar stunts

Uit het seizoen 2023-2024 herinneren we ons onder meer de stunt van Knokke tegen KV Mechelen, toen na strafschoppen. En drie jaar geleden klopte Deinze bijvoorbeeld KAS Eupen met een duidelijke 3-0 in eigen huis.

Kiezen is altijd verliezen, dus de grootste stunts uit een bekerverhaal oplijsten zonder daardoor een aantal andere parels te vergeten is quasi onmogelijk. Maar er zijn wel een aantal zaken die ons de laatste jaren enorm zijn bijgebleven.

September 2018: Standard, Anderlecht en Club Brugge out

Zo was er de befaamde midweek van eind september 2018. Standard nam het toen in eigen huis op tegen Knokke en dat werd een zeer pijnlijke avond op Sclessin. De kustploeg was ook dat jaar goed voor een stunt door met 1-2 te winnen bij Standard.

Diezelfde dag liet ook Deinze niet voor het eerst of laatst van zich spreken in de Croky Cup. Zij klopten Club Brugge met 2-0 en wisten op die manier ook naar de volgende ronde te gaan. Een dag later ging Anderlecht met 0-3 onderuit tegen Union SG dankzij een hattrick van Niakaté.

Union zou dat seizoen overigens de halve finales van de Beker halen als tweedeklasser en dan pas worden uitgeschakeld door een andere tweedeklasser: KV Mechelen. Die wonnen uiteindelijk de Beker van België, door in de finale te winnen van KAA Gent.

Olsa Brakel met dé ultieme stuntzege?

Maar er zijn nog grote stunts geweest in het verleden. De grootste stunt - zeker qua resultaat - was misschien wel de match tussen Olsa Brakel en Westerlo in 2014. Westerlo stunt bij de rust al 3-1 achter in Oost-Vlaanderen en ging na de pauze helemaal kopje onder: 6-1.

En weet u nog de keer dat ene Felice Mazzu als trainer van toen nog WS Woluwe ervoor zorgde dat het grote crisis was bij Zulte Waregem en Hugo Broos in 2010? Iets meer dan een jaar later (en na Darije Kalezic) zou Francky Dury er terugkomen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

"De belangrijkste stap die we gezet hebben": hiermee boekt Club Brugge zijn winst

"De belangrijkste stap die we gezet hebben": hiermee boekt Club Brugge zijn winst

20:00
Kolder in Anderlecht: Ninove mag niet in de meegenomen truitjes spelen

Kolder in Anderlecht: Ninove mag niet in de meegenomen truitjes spelen

20:06
LIVE: Rivaliteit tussen KV Mechen en Lierse laait weer op in burenduel in Beker van België Live

LIVE: Rivaliteit tussen KV Mechen en Lierse laait weer op in burenduel in Beker van België

20:05
Vanhaezebrouck vergelijkt het huidige Anderlecht met kampioenenploeg uit 2017 en trekt harde conclusie

Vanhaezebrouck vergelijkt het huidige Anderlecht met kampioenenploeg uit 2017 en trekt harde conclusie

19:40
Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht"

Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht"

20:10
LIVE: Anderlecht begint met onder andere Kikkenborg, Ilic en Vazquez tegen Ninove Live

LIVE: Anderlecht begint met onder andere Kikkenborg, Ilic en Vazquez tegen Ninove

19:23
Voorzitter Ninove (en broer van) is superfan van Anderlecht, maar laat er geen twijfel over bestaan

Voorzitter Ninove (en broer van) is superfan van Anderlecht, maar laat er geen twijfel over bestaan

18:30
Krijgt Joël Ordonez een nog véél mooiere transfer dan Marseille? Topclub wordt weer genoemd

Krijgt Joël Ordonez een nog véél mooiere transfer dan Marseille? Topclub wordt weer genoemd

18:20
Felice Mazzu geeft toe dat hij moest veranderen: "Dat werd niet echt gewaardeerd"

Felice Mazzu geeft toe dat hij moest veranderen: "Dat werd niet echt gewaardeerd"

19:00
Trekt Lukaku door blessure veel frisser naar het WK? Dit denkt zijn kinesist ervan

Trekt Lukaku door blessure veel frisser naar het WK? Dit denkt zijn kinesist ervan

19:20
Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden

Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden

16:30
Steven Defour ziet een enorme verrassing in de top 6 eindigen

Steven Defour ziet een enorme verrassing in de top 6 eindigen

17:40
Potentiële Rode Duivel speelde nog geen minuut: zou hij zich transfer al beklaagd hebben?

Potentiële Rode Duivel speelde nog geen minuut: zou hij zich transfer al beklaagd hebben?

16:00
2
LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden

LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden

15:05
De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken"

De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken"

17:10
3
Trainer moet zich excuseren na uitspraken over blessure Rode Duivel

Trainer moet zich excuseren na uitspraken over blessure Rode Duivel

18:00
Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes"

Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes"

17:00
2
Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?"

Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?"

15:30
15
Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen)

Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen)

14:40
2
Lionel Messi weet dat MLS één van de grootste competities ter wereld kan worden, maar wil verandering

Lionel Messi weet dat MLS één van de grootste competities ter wereld kan worden, maar wil verandering

17:20
Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

13:00
16
Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

13:30
Sterke man OH Leuven over ex-coach Hubert: "Het is misschien niet mooi om te zeggen, maar ..."

Sterke man OH Leuven over ex-coach Hubert: "Het is misschien niet mooi om te zeggen, maar ..."

15:45
Manchester United op zoek naar de nieuwe Haaland: 16-jarige Zweed is in beeld

Manchester United op zoek naar de nieuwe Haaland: 16-jarige Zweed is in beeld

15:00
1
'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

10:31
1
Eric Van Meir over de derby tussen Mechelen en Lierse: "De hype is plots terug"

Eric Van Meir over de derby tussen Mechelen en Lierse: "De hype is plots terug"

13:45
Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne

Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne

14:30
2
"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

10:00
Tragedie in Italië: doelman van Inter betrokken in verkeersongeval waarbij 81-jarige man overlijdt

Tragedie in Italië: doelman van Inter betrokken in verkeersongeval waarbij 81-jarige man overlijdt

14:00
Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

09:30
3
Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij! Analyse

Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij!

11:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

08:00
📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

12:40
6
Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

08:20
3
Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

12:20
1
Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?" IXL IXL over Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen) Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes" VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne Nelvafrel Nelvafrel over Mo Messoudi duidelijk na nieuwe zege: "Er stond maar één ploeg op het veld" Nelvafrel Nelvafrel over De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken" Dirk1897 Dirk1897 over Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland Nelvafrel Nelvafrel over De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen Atletico1988 Atletico1988 over Anderlecht - Ninove: - Bruno BDB Bruno BDB over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved