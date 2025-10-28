De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen

Dinsdag, woensdag en donderdag staat het Belgisch voetbal in het teken van de Croky Cup of de Beker van België. De zestien eersteklassers nemen het daarin op tegen ploegen uit de lagere regionen. En dus is het ook uitkijken naar mogelijke verrassingen.

De zestiende finales is voor veel ploegen dé ronde om naar uit te kijken. Maandenlang strijden ze om in die ronde te raken, want daarin kunnen ze dan sowieso spelen tegen een ploeg uit eerste klasse. Om dan te proberen te stunten.

Dat telt voor de ploegen uit de Challenger Pro League, maar zeker ook voor de ploegen uit het amateurvoetbal. En elk jaar is het dan ook uitkijken naar mogelijke grote verrassingen, want iedereen droomt van een stunt.

Knokke als dé bekerploeg van de voorbije tien jaar?

Ook dit jaar willen Knokke, Ninove en alle andere ploegen maar wat graag uitpakken met dé stunt van het jaar om op die manier een extra galamatch te kunnen krijgen tegen een nieuwe topclub. Voor de eersteklassers kan er bijna enkel verloren worden.

Elk jaar zijn er ook wel een paar verrassingen te noteren. Vorig seizoen kon Zulte Waregem bijvoorbeeld Dender kloppen en raakte Patro Eisden Maasmechelen voorbij Chareroi - voor beiden was de achtste finales toen wel het eindpunt.

Elk jaar wel een paar stunts

Uit het seizoen 2023-2024 herinneren we ons onder meer de stunt van Knokke tegen KV Mechelen, toen na strafschoppen. En drie jaar geleden klopte Deinze bijvoorbeeld KAS Eupen met een duidelijke 3-0 in eigen huis.

Kiezen is altijd verliezen, dus de grootste stunts uit een bekerverhaal oplijsten zonder daardoor een aantal andere parels te vergeten is quasi onmogelijk. Maar er zijn wel een aantal zaken die ons de laatste jaren enorm zijn bijgebleven.

September 2018: Standard, Anderlecht en Club Brugge out

Zo was er de befaamde midweek van eind september 2018. Standard nam het toen in eigen huis op tegen Knokke en dat werd een zeer pijnlijke avond op Sclessin. De kustploeg was ook dat jaar goed voor een stunt door met 1-2 te winnen bij Standard.

Diezelfde dag liet ook Deinze niet voor het eerst of laatst van zich spreken in de Croky Cup. Zij klopten Club Brugge met 2-0 en wisten op die manier ook naar de volgende ronde te gaan. Een dag later ging Anderlecht met 0-3 onderuit tegen Union SG dankzij een hattrick van Niakaté.

Union zou dat seizoen overigens de halve finales van de Beker halen als tweedeklasser en dan pas worden uitgeschakeld door een andere tweedeklasser: KV Mechelen. Die wonnen uiteindelijk de Beker van België, door in de finale te winnen van KAA Gent.

Olsa Brakel met dé ultieme stuntzege?

Maar er zijn nog grote stunts geweest in het verleden. De grootste stunt - zeker qua resultaat - was misschien wel de match tussen Olsa Brakel en Westerlo in 2014. Westerlo stunt bij de rust al 3-1 achter in Oost-Vlaanderen en ging na de pauze helemaal kopje onder: 6-1.

En weet u nog de keer dat ene Felice Mazzu als trainer van toen nog WS Woluwe ervoor zorgde dat het grote crisis was bij Zulte Waregem en Hugo Broos in 2010? Iets meer dan een jaar later (en na Darije Kalezic) zou Francky Dury er terugkomen.