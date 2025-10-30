Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

STVV is goed aan het seizoen begonnen. Het was ook een doelstelling van de club om meteen klaar te zijn en niet zoals vorig seizoen achter de feiten aan te gaan hollen. Met een kleine kern en toch nog een paar vraagtekens, dat wel.

Sportief Directeur André Pinto had een tijdje geleden bij BINK! Podcast in zijn kaarten laten kijken over de afgelopen transfermercato. Daarbij wilde hij zijn eigen werk en dat van de club geen cijfer geven, omdat dat oneerlijk zou zijn.

Kleine kern is geen probleem voor Sportief Directeur André Pinto van STVV

Een van de grootste twijfelgevallen was de situatia rond Loïc Lapoussin. Die is tot op heden nog steeds contractspeler van STVV, maar lijkt niet meteen meer op kansen te moeten rekenen van Vrancken.

Het woelwater ligt nog tot juni 2026 onder contract. “We zijn met zijn makelaars aan het kijken naar welke markten nog op en zijn om voor hem een oplossing te vinden”, aldus André Pinto. "We kennen zijn kwaliteiten."

Problemen niet van de baan

Toch zit hij tot op heden niet in de A-kern van STVV. Hij speelt bij de beloften, die momenteel twaalfde op zestien ploegen staan in de Tweede Amateurklasse.

Hij speelde onder meer tegen Cappellen, maar zou zich voor de match tegen Rotselaar - andermaal - van uur hebben vergist.