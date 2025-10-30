Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken
Foto: © photonews

Bayern München heeft het geflikt: ze hebben hun 14e overwinning op rij in 14 wedstrijden behaald sinds het begin van het seizoen. Een record in de geschiedenis van de vijf grote Europese competities. Vincent Kompany sprak na het succes van zijn team.

De mannen van de voormalige Rode Duivel gingen naar Keulen voor de DFB-Pokal. Ze vielen niet in de val die door het tegenstandersteam was uitgezet, waardoor ze hun geweldige reeks overwinningen konden voortzetten en vooral het record van AC Milan uit het seizoen 1992/1993 konden verbreken. Maar de Belgische coach zei dat het hem weinig kan schelen.

Echte knokpartij volgens Kompany

Vincent Kompany is tevreden over zijn spelers: "Het was een echte knokpartij, precies zoals een bekerwedstrijd kan zijn. Ik ben tevreden over de vechtmentaliteit van mijn spelers. We kwamen terug na de 1-0 en bleven gevaarlijk in de tweede helft met een hoge intensiteit."

"Keulen heeft zich altijd ingespannen om weer in de wedstrijd te komen. Ik ben heel blij. We hadden ook grote kansen in de eerste helft. Keulen geloofde erin en speelde de tweede ballen goed", vervolgde hij volgens de website van Bayern.

Drie wedstrijden in zes dagen

Hij geeft echter ook een kleine kritiek: "Bij onze spelhervattingen speelden we soms te traag. Elke keer dat we het tempo opvoerden, werden we gevaarlijk. Het is belangrijk om de hele selectie te gebruiken, want er komen nog andere spelers terug."

"We hebben nu drie wedstrijden in zes dagen, dus het zal enkel om herstellen gaan. De volgende twee wedstrijden worden moeilijk, maar we hebben dit vertrouwen verdiend", besluit hij. Bayern ontvangt Bayer Leverkusen nu zaterdag voordat ze dinsdag naar Parijs gaan in de Champions League.

