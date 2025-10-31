Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

De uitbarsting van Marc Wilmots over het optreden van scheidsrechter Lothar D'Hondt tijdens de gestaakte wedstrijd tegen Antwerp zorgde voor heel wat ophef. Pierre François probeert de situatie te relativeren.

Tijdens de gestaakte wedstrijd tegen Antwerp ontplofte Marc Wilmots volledig. Hij vond dat de slechte aanpak van scheidsrechter Lothar D’Hondt iedereen had opgejut en indirect leidde tot het gooien van bekers.

"Die kaart voor Rafiki… Waarom zo dicht bij de supporters gaan? Om een beker op je hoofd te krijgen? En dan leg je een hele match stil voor één beker? Gebruik wat gezond verstand, alsjeblieft, na 90 minuten voetbal… Ik ben vooral teleurgesteld in het Belgische voetbal. De scheidsrechters doen maar wat. Het zijn altijd twee maten en twee gewichten", klaagde hij bij DAZN.

Gevraagd naar dat incident reageerde Standard-CEO Pierre François begripvol voor zijn sportief directeur. "Weet u, Marc Wilmots heeft gewoon gezegd, misschien wat overdreven, wat veel mensen op dat moment dachten."

De frustratie groeide bij Wilmots

Hij plaatst het ook in context. "Het is de optelsom van meerdere frustraties die zich de laatste weken hebben opgebouwd. Het scheidsrechtersdepartement gaf zelf toe dat de VAR fout zat tijdens de Clasico tegen Anderlecht. En dan kwam Antwerp erbij."

Volgens François draait het om meer dan één slechte prestatie. "Iedereen mag eens een mindere dag hebben… maar er moet continuïteit zijn in de beslissingen van de VAR, van wedstrijd tot wedstrijd. Scheidsrechter zijn is moeilijk, maar naast kennis van de regels moet je ook een match kunnen managen."

Toch wil Standard niet klagen om te klagen. "De hoofdrolspelers van een match zijn de spelers, niet de scheidsrechters. Sommigen doen dat uitstekend, anderen minder. Maar als het goed is, zeggen we dat ook: ik heb Jonathan Lardot nog een bericht gestuurd om scheidsrechter Nathan Verbomen te feliciteren voor zijn wedstrijd in Gent… waar wij als Standard trouwens compleet naast zaten."