Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend

Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hij is al geblesseerd sinds juli, maar ondertussen heeft Jamal Musiala de training hervat. Bayern hoopt hem in december terug bij de groep te zien. Het zou een ongeziene opsteker zijn voor het team én voor coach Vincent Kompany.

Goed nieuws voor Bayern München. Jamal Musiala heeft de weg naar de training teruggevonden na zijn ernstige blessure tijdens het Wereldkampioenschap voor Clubs in de Verenigde Staten in juli. Hij traint wel nog niet met de groep.

Extra troef voor Vincent Kompany

De Sportief Directeur van Bayern toonde zich positief na de overwinning tegen Leverkusen. "We denken dat hij in december weer bij de groep kan aansluiten en misschien zelfs een paar minuten kan spelen, zodat hij in januari weer op 100% kan zijn", verklaarde hij.

Musiala is een speler die op elk moment het verschil kan maken. Voor zijn blessure behoorde hij tot de beste aanvallende middenvelders van Europa. De Duitser kan lijnen doorbreken met zijn passes, dribbelen in kleine ruimtes en beslissende passes geven.

Wanneer mogen we Jamal Musiala opnieuw op het veld verwachten?

Vincent Kompany wacht vol ongeduld op zijn terugkeer. De Belgische coach weet dat een fitte Musiala zijn team nog meer kan helpen om in de competitie te domineren. Bayern heeft het maximale aantal punten in de Bundesliga.

Als alles goed verloopt, zou Musiala voor de winterstop weer kunnen spelen. Zijn terugkeer zou zeer goed nieuws zijn voor de club én voor Kompany.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
PSG
Bayern München
Jamal Musiala
Vincent Kompany

Meer nieuws

🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

20:20
Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

20:00
Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

19:45
1
WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

17:42
13
Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"

Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"

19:30
Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

19:00
2
Bayern München-CEO heeft nog wat te zeggen over Vincent Kompany

Bayern München-CEO heeft nog wat te zeggen over Vincent Kompany

09:30
De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

18:40
1
Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

18:20
2
Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

17:00
23
Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

15:30
6
Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

17:40
Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

17:20
6
Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

16:30
Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

17:10
3
David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden Analyse

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

14:10
'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

16:00
🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

15:00
Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

14:40
2
Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

14:00
Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

14:20
1
Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

13:45
2
Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

13:30
10
Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

13:00
8
Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

12:00
Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

12:40
6
Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

12:30
Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

12:20
De andere Bertaccini: terwijl Adriano schittert bij Anderlecht toont ook zijn broer zich

De andere Bertaccini: terwijl Adriano schittert bij Anderlecht toont ook zijn broer zich

11:40
"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

"De rol van mijn leven:" Toby Alderweireld wordt... acteur

11:20
1
Ook Karetsas is opvallend scherp na overwinning van Genk: "Vergeten hoe we moesten voetballen"

Ook Karetsas is opvallend scherp na overwinning van Genk: "Vergeten hoe we moesten voetballen"

11:00
Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"

Pep Guardiola komt met opvallend antwoord op vraag over Jérémy Doku: "Ik ben een tactisch genie"

10:30
Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

Serge Gumienny kon zijn ogen niet geloven na brutale tackle: "Zo'n zware fout heb ik nog niet vaak gezien"

10:00
11
Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in? Analyse

Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in?

08:10
19
Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden"

Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden"

09:00
2
Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

Ivan Leko komt met heel opvallende uitspraak na zware nederlaag: "Al weken niet meer op getraind"

08:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 04/11 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 04/11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 04/11 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 04/11 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 04/11 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 04/11 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 04/11 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 04/11 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 04/11 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 05/11 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Impala Impala over Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp FranskeVRooij FranskeVRooij over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" The Purple Knight The Purple Knight over Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG jerrekvm jerrekvm over WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië CCpl CCpl over Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen STAADBAL STAADBAL over 🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie Karl Callebaut Karl Callebaut over Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting Swakke25 Swakke25 over Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen Vital Verheyen Vital Verheyen over Serge Gumienny houdt zich niet in over Antwerp-speler: Foulon: "Doet mijn bloed koken, levensgevaarlijk" Strider Strider over Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved