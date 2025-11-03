Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend

Hij is al geblesseerd sinds juli, maar ondertussen heeft Jamal Musiala de training hervat. Bayern hoopt hem in december terug bij de groep te zien. Het zou een ongeziene opsteker zijn voor het team én voor coach Vincent Kompany.

Goed nieuws voor Bayern München. Jamal Musiala heeft de weg naar de training teruggevonden na zijn ernstige blessure tijdens het Wereldkampioenschap voor Clubs in de Verenigde Staten in juli. Hij traint wel nog niet met de groep.

Extra troef voor Vincent Kompany

De Sportief Directeur van Bayern toonde zich positief na de overwinning tegen Leverkusen. "We denken dat hij in december weer bij de groep kan aansluiten en misschien zelfs een paar minuten kan spelen, zodat hij in januari weer op 100% kan zijn", verklaarde hij.

Musiala is een speler die op elk moment het verschil kan maken. Voor zijn blessure behoorde hij tot de beste aanvallende middenvelders van Europa. De Duitser kan lijnen doorbreken met zijn passes, dribbelen in kleine ruimtes en beslissende passes geven.

Wanneer mogen we Jamal Musiala opnieuw op het veld verwachten?

Vincent Kompany wacht vol ongeduld op zijn terugkeer. De Belgische coach weet dat een fitte Musiala zijn team nog meer kan helpen om in de competitie te domineren. Bayern heeft het maximale aantal punten in de Bundesliga.





Als alles goed verloopt, zou Musiala voor de winterstop weer kunnen spelen. Zijn terugkeer zou zeer goed nieuws zijn voor de club én voor Kompany.