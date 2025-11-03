Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

Foto: © photonews

Union SG opent dinsdag de Europese week met een zware opdracht tegen Atlético Madrid. Coach Diego Simeone kent zijn Belgische tegenstander intussen goed en waarschuwde hen al.

Union SG komt deze week als eerste Belgische club in actie in Europa. De Brusselaars spelen dinsdagavond tegen Atlético Madrid in de Champions League. Union reist nog naar Spanje, maar ondertussen heeft Diego Simeone al wel zijn persconferentie kunnen geven.

De Argentijnse trainer heeft zijn Belgische tegenstanders al goed geanalyseerd. "Vier weken geleden hebben ze een trainerswissel doorgevoerd", merkte hij meteen op volgens Het Nieuwsblad. Niet dat dit meteen een voordeel hoeft te zijn voor Atlético.

Diego Simeone waarschuwt Union al fors

"Het is een ploeg met veel snelheid voorin en een stevige organisatie. Ze durven achteraan met vijf te spelen en ik verwacht morgen iets gelijkaardigs", ging Simeone verder. Atlético staat in de CL al een beetje onder druk.

Het verloor al twee van zijn eerste drie wedstrijden in de League Phase, waardoor het slechts drie punten telt. "We hebben de punten nodig om ons te kwalificeren in de Champions League", beseft de coach ook.

"We moeten morgen winnen, liefst met ruime cijfers. Dat zorgt voor druk en we zullen de steun van onze fans nodig hebben. Zij zijn erg belangrijk", besluit hij. Union is gewaarschuwd, dat kunnen we wel stellen.

Volg Atlético Madrid - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (04/11).

Champions League
Champions League
Atlético Madrid
Union SG
Diego Pablo Simeone

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 04/11 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 04/11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 04/11 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 04/11 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 04/11 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 04/11 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 04/11 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 04/11 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 04/11 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 05/11 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

