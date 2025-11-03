Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

Union SG opent dinsdag de Europese week met een zware opdracht tegen Atlético Madrid. Coach Diego Simeone kent zijn Belgische tegenstander intussen goed en waarschuwde hen al.

Union SG komt deze week als eerste Belgische club in actie in Europa. De Brusselaars spelen dinsdagavond tegen Atlético Madrid in de Champions League. Union reist nog naar Spanje, maar ondertussen heeft Diego Simeone al wel zijn persconferentie kunnen geven.

De Argentijnse trainer heeft zijn Belgische tegenstanders al goed geanalyseerd. "Vier weken geleden hebben ze een trainerswissel doorgevoerd", merkte hij meteen op volgens Het Nieuwsblad. Niet dat dit meteen een voordeel hoeft te zijn voor Atlético.

Diego Simeone waarschuwt Union al fors

"Het is een ploeg met veel snelheid voorin en een stevige organisatie. Ze durven achteraan met vijf te spelen en ik verwacht morgen iets gelijkaardigs", ging Simeone verder. Atlético staat in de CL al een beetje onder druk.

Het verloor al twee van zijn eerste drie wedstrijden in de League Phase, waardoor het slechts drie punten telt. "We hebben de punten nodig om ons te kwalificeren in de Champions League", beseft de coach ook.





"We moeten morgen winnen, liefst met ruime cijfers. Dat zorgt voor druk en we zullen de steun van onze fans nodig hebben. Zij zijn erg belangrijk", besluit hij. Union is gewaarschuwd, dat kunnen we wel stellen.