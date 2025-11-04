Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

KRC Genk nam op speeldag 13 van de Jupiler Pro League de maat van KVC Westerlo. Het werd 0-1 in 't Kuipje na een doelpunt van Oh, die raak trof op aangeven van Kos Karetsas. Het rastalent komt de laatste weken opnieuw aan de oppervlakte en lijkt zijn spelplezier te hebben teruggevonden.

Dat Karetsas bakken talent heeft, staat buiten kijf. Maar dit seizoen verliep toch wat moeilijker dan gedacht voor de piepjonge Griek, die sukkelde met een rugblessure en daarna op de bank verzeild raakte in Limburg. Een moeilijke periode, geeft Karetsas eerlijk toe in een goedlachs interview met Sporza.

"Ik was even mijn plezier kwijt, maar heb het weer teruggevonden", vertelt de linkerpoot. "En een paar mensen hebben dat ook opgemerkt en eerlijk aan mij gezegd. Ik had het ook zelf door en ben dan opnieuw naar de basis teruggekeerd, om zo mezelf terug te vinden. En sinds twee weken is dat ook weer het geval."

Enorm gefocust op zijn statistieken

Karetsas heeft bakken techniek en is een lust voor het oog. Dat liet hij ook zien tegen Westerlo met een schitterende panna. Toch is het publiek vermaken niet meer zijn grootste doel wanneer hij het veld op stapt.

"Wat ik het belangrijkste vond: mijn assist of mijn panna? Vroeger was het misschien anders, maar ik ben enorm gefocust op mijn statistieken nu. Ik ben dus blijer met die assist dan met een panna. Die deed ik vroeger al", aldus Karetsas, die het bovendien uitstekend kan vinden met die andere Griekse ster in België, Christos Tzolis.

"Ik kom echt goed met hem overeen. Het is spijtig dat Genk en Brugge zo ver van elkaar liggen om eens af te spreken. Hij is echt een lieve jongen. Op het veld kan hij misschien wat agressief zijn, maar het is echt een goede gast." Dat belooft vuurwerk in de Griekse nationale ploeg.