Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

AA Gent ging zwaar onderuit tegen OH Leuven (0-4) in een wedstrijd waarin niets leek te lukken. Analist en ex-trainer Hein Vanhaezebrouck bekeek de partij met lede ogen en spaarde in zijn analyse niemand. Vooral Michal Skoras, de Poolse aanvaller van de Buffalo's, kreeg er stevig van langs.

"Skoras was onbestaande, hè", klonk het scherp bij Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Het begon al voor de aftrap met de blauwe tape rond zijn enkel. Spelers worden dan gecontroleerd door de assistenten, maar hij had die tape al verwijderd."

"Dat komt er niet vanzelf af, hè. De scheidsrechter stuurde hem naar de kant om ze opnieuw aan te brengen, maar even later trok hij ze weer af. Hij werd drie keer teruggestuurd. Het is een mirakel dat hij daar geen geel voor kreeg. Waar ben je dan als speler mee bezig?”

Skoras was niet met voetballen bezig

Volgens de voormalige Gent-coach was het incident veelzeggend voor Skoras’ wedstrijd. “Hij was meer bezig met nevenzaken dan met het spel. Vanaf het begin lag hij in de clinch met zijn tegenstander Gil. Skoras speelde zichzelf volledig uit de match, terwijl hij net een van de sterkhouders van dit Gent zou moeten zijn.”

Vanhaezebrouck wees ook op de vele foutjes die Gent zichzelf aanrekende. “Hij pakt geel door Kaba van achteren neer te halen, en OHL scoort uit die vrijschop."

"Even later begaat Sonko een even domme fout, opnieuw vrije trap, opnieuw doelpunt. Dan roep je de problemen zelf over je af. Leuven creëert normaal gezien niet veel, maar ze hebben ze alle kansen gegeven via stilstaande fases.”