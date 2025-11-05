Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

Afgelopen transferperiode nam KVC Westerlo Seiji Kimura over van FC Tokyo. Ondertussen is de Japanner niet meer weg te denken uit de basiself van Issame Charaï.

Seiji Kimura maakt een goede indruk bij Westerlo. De Japanse verdediger speelde dit seizoen elke wedstrijd. Kimura is tegenwoordig een vaste waarde naast Emin Bayram in de Westelse defensie.

Nog nooit van KVC Westerlo gehoord

De aanpassing aan het Belgische voetbal verliep zeer vlot, ondanks de geringe kennis over de competitie. 'Tot voor enkele maanden had Kimura nog nooit gehoord van KVC Westerlo. "Ik had al wel gehoord van de Belgische competitie en wist dat hier heel wat Japanners voetbalden, onder wie ook bij STVV"', staat te lezen in een supportersmagazine van Westerlo.

"Het voetbal is hier sneller en krachtiger"

"Er is toch wel een groot verschil met de J-League. Het voetbal hier in België is sneller en krachtiger dan in Japan. Ik hoop hier een completere speler te worden", vertelde de 24-jarige Japanner.

Twee Japanners in Het Kuipje

Bij Westerlo vond Kimura ook een landgenoot. Isa Sakamoto is één van de andere revelaties bij Westerlo dit seizoen. "Het is leuk dat hier nog een andere Japanner speelt. Wij kenden elkaar vooraf niet", klonk het bij Kimura.

Na de mindere resultaten in de competitie en de uitschakeling in de Croky Cup moeten de Japanners het tij helpen keren. De supporters keerden zich na de thuiswedstrijd tegen Genk al tegen de spelers, van wie ze meer inzet verwachten.