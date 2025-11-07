Eindelijk een nieuwe job voor Mark van Bommel?

Na het vertrek van John Heitinga bij Ajax wordt er druk gespeculeerd over een mogelijke opvolger. Eén van de namen die circuleert is die van Mark van Bommel, voormalig speler en trainer met een sterke band met PSV.

Van Bommel genoemd als kandidaat bij Ajax

De naam van Van Bommel wordt door diverse analisten genoemd als mogelijke opvolger bij Ajax. Yordi Yamali, presentator bij Voetbalpraat op ESPN, doet het voorstel.“Mensen kijken al snel naar de namen die én bekend zijn, én geen club hebben. Kun je je voorstellen dat er opeens heel veel PSV-DNA komt bij Ajax met een Mark van Bommel?”

Ook oud-PSV’er Danny Koevermans sluit zich daarbij aan. “Ik zou die match niet eens vreemd vinden.” Van Bommel is momenteel clubloos en heeft recent een aanbod van Celtic afgewezen. De reden daarvoor ligt in de privésfeer. Hij gaf aan dat hij zijn zoon Ruben van Bommel wil ondersteunen in diens voetbalcarrière.

Koevermans ziet kwaliteiten in Van Bommel

Koevermans benadrukt dat Van Bommel bewust een stap terugzet om zijn gezin te ondersteunen. Toch sluit hij een overstap naar Ajax niet uit. “Dat neemt niet weg dat als Ajax een trainer als Van Bommel wil en hij zou dat zelf ook willen, dan zou dat best een goede match kunnen zijn”, stelt hij.

Volgens Koevermans beschikt Van Bommel over de juiste mentaliteit. “Van Bommel is een echte winnaar en ik denk dat hij het ook duidelijk kan verkondigen”, besluit hij.





Privékeuze boven carrièrestap

Of Ajax daadwerkelijk stappen zal zetten richting Van Bommel, is nog afwachten. Over de opvolging van Heitinga is nog niks bekend. Wel lijkt de interesse in Van Bommel gevoed te worden door zijn recente keuzes en het respect dat hij geniet binnen de voetbalwereld. Het Laatste Nieuws meldde vandaag dat Philippe Clement ook op het lijstje van de Amsterdamse club zou staan.