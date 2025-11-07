'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou doen staan'

'Manchester City wil uitpakken met transfer die de voetbalwereld verstomd zou doen staan'
Foto: © photonews

Bij Real Madrid rommelt het rond Vinicius Junior. De Braziliaan ligt naar verluidt in de clinch met coach Xabi Alonso, en dat zorgt voor onzekerheid binnen de club. Volgens Spaanse media overweegt voorzitter Florentino Pérez zelfs om de aanvaller komende zomer te verkopen.

De relatie tussen Vinicius en Alonso zou al sinds het begin van het seizoen gespannen zijn. De Braziliaan zou niet tevreden zijn met de meer gecontroleerde speelstijl van Alonso, die volgens hem te weinig ruimte laat voor aanvallend spektakel. Bovendien wordt Vinicius in verband gebracht met enkele lekken uit de kleedkamer.

Intussen ruikt Manchester City zijn kans. Volgens Engelse enkele transferbronnen heeft de Premier League-club haar interesse kenbaar gemaakt aan Vinicius. City zou hem zelfs gevraagd hebben voorlopig geen nieuw contract bij Real te tekenen, zodat de club in de zomer een beter onderhandelingspositie heeft.

Vinicius wil meer betaald worden, ruikt City zijn kans?

Vinicius ligt nog onder contract tot 2027, maar Real dreigt in een lastig parket te komen. Als hij niet bijtekent, zou zijn waarde volgend seizoen dalen, iets wat Pérez koste wat het kost wil vermijden.

Eerder dit jaar leek een contractverlenging nog in de maak, maar die gesprekken werden uitgesteld. De entourage van Vinicius zou geëist hebben dat hij hetzelfde zou verdienen als sterspeler Kylian Mbappé, iets waar Real niet op wilde ingaan.

Of Vinicius volgend seizoen nog in Madrid speelt, is dus allesbehalve zeker. Wat begon als een meningsverschil over speelstijl, lijkt stilaan uit te groeien tot een breuk die Real Madrid pijn kan doen, sportief én financieel.

