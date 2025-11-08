Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

Antwerp ging met 1-0 onderuit tegen STVV en speelde een zwakke match. Trainer Stef Wils verraste nadien met de uitspraak dat zijn ploeg "niet klaar" was. Bij Gazet van Antwerpen legde hij uit wat hij daarmee bedoelde.

Afgelopen weekend verloor Antwerp met 1-0 van STVV, al had die score nog verder kunnen uitlopen. The Great Old kwam nog goed weg op Stayen. Na afloop deed trainer Stef Wils een heel opmerkelijke uitspraak.

Hij zij dat zijn ploeg niet klaar was voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden. Best opvallend als een trainer dit zegt. Hij is immers de eindverantwoordelijke voor zijn kern. Bij Gazet van Antwerpen kwam de coach hier nog eens op terug.

Stef Wils wou zijn spelers niet de schuld geven

"Ik wilde mijn spelers niet de schuld geven. En als ik naar de eerste vijf minuten terugkijk…", vertelde Wils. Die eerste vijf minuten waren inderdaad goed. "We begonnen redelijk en pakten onze momenten niet."

"Vervolgens verloren we de tweede ballen en duels. Zo speelden we onszelf uit de wedstrijd. Het werd een soort negatieve spiraal, met ook nog de rode kaart voor Daam Foulon", gaat hij verder.





Wils het overigens ook helemaal niet eens met de sanctie die zijn winger kreeg. "Bij zijn uitsluiting kon ik mij enigszins iets voorstellen, maar ik vind zijn straf buiten proportie. Dean (Max, de spits van KAA Gent n.v.d.r.) is iets anders dan Daam", besluit de Antwerp-coach.