Man U-icoon Edwin van der Sar is er zeker van: "Lammens kan in de voetsporen van Courtois treden"

De komende weken worden cruciaal voor Senne Lammens (23). De Belgische doelman is nog ongeslagen sinds hij bij Manchester United onder de lat staat en kan met zijn ploeg in de top vijf van de Premier League duiken bij winst tegen Tottenham.

Een stevige test dus, en wie beter dan Edwin van der Sar om zijn prestaties te beoordelen? “Hij heeft nog tijd om te groeien", zegt de Nederlandse legende in Het Nieuwsblad.

Wie in doel staat bij Manchester United weet dat elke redding, maar ook elke fout, onder het vergrootglas ligt. De erfenis van Schmeichel en Van der Sar weegt zwaar. Na een twijfelende start lijkt Lammens zijn plek te hebben veroverd. Zelfs Schmeichel moest toegeven dat hij zich had vergist: “Hij is een risico, dacht ik, maar hij stond er meteen tegen Sunderland. Solide en met een clean sheet.”

Van der Sar zelf had zich tot nu toe niet uitgesproken, maar doet dat nu wel. “Ik zag hem nog niet live, maar op beelden maakt hij een uitstekende indruk. In doel staan bij Manchester is geen makkelijke job, maar hij lijkt de juiste man op het juiste moment. Hopelijk blijft hij dat ook voor lange tijd", zegt de voormalige Champions League-winnaar.

Geen vergelijking mogelijk

Met Lammens in doel wonnen de Mancunians van Sunderland, Brighton en Liverpool, en speelden ze 2-2 tegen Nottingham Forest. De Belg haalt een save-percentage van 70 procent en wordt in Engeland al vergeleken met Van der Sar zelf. “Ik hoor die vergelijkingen wel vaker", glimlacht de Nederlander. “Ook Courtois werd ooit met mij vergeleken. Maar elke keeper moet zijn eigen pad vinden.”

“Courtois heeft dat schitterend gedaan bij Chelsea, Atlético en Real Madrid. Als ik zie welke reddingen hij nog steeds maakt… fantastisch. Lammens heeft dezelfde koelbloedigheid. Hij is nog jong en kan op termijn in zijn voetsporen treden", zegt Van der Sar.

Toch blijft de druk in Manchester immens. Eén fout kan alles veranderen. “In mijn tijd stond ik achter een defensie met Vidic en Ferdinand, met Scholes en Ronaldo voor mij", besluit Van der Sar. “Dat helpt natuurlijk. Vandaag is het anders, maar Lammens lijkt mentaal sterk genoeg om dat aan te kunnen.”