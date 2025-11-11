🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

Matías Suárez en het profvoetbal, het is nu voorbij. Maar de Argentijn stopt daarentegen niet helemaal. Hij blijft in de Argentijnse amateurreeksen actief. En hoe!

Matías Suárez heeft slechts voor één club in Europa gespeeld, maar wat een indruk heeft hij daar achtergelaten. Tijdens zijn acht jaar bij Anderlecht liet de aanvaller zijn magie zien met de bal aan de voet. Wanneer zijn lichaam het toeliet, was Suárez niet te stoppen: 68 doelpunten en 59 assists in 241 wedstrijden, maar vooral veel gebroken enkels bij de tegenstanders.

Na een periode bij zijn jeugdclub Atlético Belgrano, speelde hij meerdere jaren bij River Plate, een topclub in zijn thuisland. Dit leverde hem zelfs zes optredens op voor Argentinië in 2019.

Nu actief als amateur

Een jaar geleden tekende de voormalige Anderlecht-speler voor zes maanden bij Unión Española, een Chileense ploeg. Vandaag zit hij officieel zonder club. In werkelijkheid heeft de viervoudige Belgische kampioen echter al een punt gezet achter zijn profcarrière.

Op 37-jarige leeftijd speelt Suárez nu voor zijn plezier bij FC Guemes, een vriendenploeg, waar hij in alle ontspanning zijn talent kan tonen als amateur.

En gezien de vrije trappen die hij nog steeds kan nemen, zullen tegenstanders ongetwijfeld nog altijd nerveus zijn om tegenover hem te staan. Het algemene doel is natuurlijk om plezier te hebben met degenen van wie hij door zijn carrière lange tijd gescheiden was.