🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald
Thibaut Courtois dook dinsdag alsnog op in Tubeke voor het oefenkamp van de Rode Duivels. En zo was er mogelijk toch nog een kansje dat hij zal spelen tegen Kazachstan en/of Liechtenstein, al bleek snel dat het niet het geval zou zijn.

Real Madrid maakte bekend dat Thibaut Courtois geblesseerd was. Toch dook hij dinsdag alsnog op in Tubeke. Dat was omdat de Belgische medische staff hem ook nog moest onderzoeken.

Daarna volgde alsnog het forfait voor de twee interlands tegen Kazachstan en Liechtenstein, waarin de Belgen zich definitief kunnen plaatsen voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Thibaut Courtois dan toch niet geblesseerd? 

De voorbije dagen was er alweer heel wat te doen over het nakend forfait van Courtois, die niet voor het eerst wedstrijden zou missen met de Rode Duivels tegen 'mindere goden'. 

@nugoedlachen #rodeduivels #belgium #voetbal #tv #fcdekampioenen #courtois #tiktok #love #like #follow #explore #meme #video #followforfollowback #duet #repost #tiktokchallenge #new #tiktokfamous #tiktoktrend #viralvideos #viralpost #slowmo #behindthescenes #dadsoftiktok #momsoftiktok #family #reallifeathome #tiktokmademebuyit #mexico #challenge #youtube #youtuber #artistsoftiktok #clips #music #movie #tv #sing #nugoedlachen #today ♬ origineel geluid - Nu goed lachen

Dat was in het verleden al meermaals een aanleiding voor een aantal grapjes die werden gedeeld via de sociale media, omdat hij vaak geblesseerd is op het einde van een seizoen als er oefeninterlands zijn.

En ook deze keer werd hij door de mangel gehaald in verschillende filmpjes, al zijn er dus ook nog een aantal bij van eerdere periodes. Diverse fans lijken niet te geloven dat Courtois echt geblesseerd is.

@nugoedlachen #bal #courtois #voetbal #belgie🇧🇪 #fcdekampioenen #tv #humor #leuk #tiktok #love #like #follow #explore #meme #video #followforfollowback #duet #repost #tiktokchallenge #new #tiktokfamous #tiktoktrend #viralvideos #viralpost #slowmo #behindthescenes #dadsoftiktok #momsoftiktok #family #reallifeathome #tiktokmademebuyit #mexico #challenge #youtube #youtuber #artistsoftiktok #clips #music #movie #tv #sing #nugoedlachen #today ♬ origineel geluid - Nu goed lachen
@balthazarbomamijngedacht Tis toch maar tegen Kazachstan en Liechtenstein #fcdekampioenen #voetbal #courtois #rodeduivels #vlaanderen ♬ original sound - DJBB
