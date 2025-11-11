Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta
Foto: © photonews

Atalanta kende een teleurstellende competitiestart en staat na 11 speeldagen slechts 13e in de Serie A. Dat kostte coach Ivan Jurić zijn job. De club van Charles De Ketelaere heeft nu een opvolger gevonden.

Atalanta begon niet goed aan zijn nieuwe seizoen in de Serie A. De club uit Bergamo telt 13 punten na 11 speeldagen, waarmee het pas op de 13e plaats staat. Het is duidelijk dat dit ver onder de verwachtingen van het bestuur ligt.

Na twee zeges, twee nederlagen en vooral zeven gelijke spelen dit seizoen, moest coach Ivan Jurić zijn koffers pakken. De ploeg van Charles De Ketelaere moest dus op zoek naar een nieuwe coach, en die zoektocht duurde niet lang.

Charles De Ketelaere heeft een nieuwe coach

Op dinsdag kondigde de club de komst van Raffaele Palladino aan. Hij wordt de nieuwe hoofdtrainer van Atalanta. De 41-jarige Italiaan tekende een contract tot juni 2027.

"Hij zal worden bijgestaan door Stefano Citterio (assistent-trainer), Federico Peluso (technisch medewerker), Fabio Corabi (fysiektrainer), Nicola Riva (assistent-fysiektrainer), Andrea Ramponi (wedstrijdanalist) en Mattia Casella (wedstrijdanalist)", klinkt het bij de club.

Raffaele Palladino begon zijn trainerscarrière bij de jeugdploegen van Monza. Later werd hij er hoofdcoach. Nadien deed hij ook nog ervaring op bij Fiorentina, wat zijn laatste avontuur was voor hij bij Atalanta tekende.

