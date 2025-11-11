Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn"

Ajax wilde Marc Overmars terughalen, maar de technisch directeur van Antwerp wees dat aanbod af. Hij wil zijn werk in Deurne-Noord voortzetten, al doet de malaise bij zijn ex-club hem zichtbaar pijn.

Ajax heeft geprobeerd om Marc Overmars terug te halen, maar kreeg een duidelijke 'nee' als antwoord. De technisch directeur van Antwerp wil zijn werk afmaken bij The Great Old.

Toch leeft hij mee met Ajax, waar het op en naast het veld in het honderd loopt. "De huidige situatie bij de club doet me heel veel pijn. Ik heb het er moeilijk mee als ik het erover heb", zegt Overmars bij De Telegraaf.

Marc Overmars kijkt met pijn toe

"Ik heb er op twee maanden na tien jaar gewerkt en we hebben samen iets moois opgebouwd", gaat hij verder. Vanaf 2012 tot 2022 was hij in Amsterdam technisch directeur van de Nederlandse topclub.

"Als je ziet hoe het er nu gaat en de mensen elkaar maar afmaken, dan doet dat zeer. Het respect dat ik van de supporters krijg, doet me goed en vind ik heel erg mooi. Het klopt dat ik niet had kunnen bedenken dat het deze kant op zou gaan."





"Ik lees tegenwoordig heel weinig, maar ik kreeg mee dat er na Erik acht trainers zijn geweest. Tja, dat is een Nederlands record, denk ik", besluit Overmars.