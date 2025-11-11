Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës

RAAL La Louvière verloor afgelopen weekend met 3-1 op het veld van Antwerp, en moest daarbij bijna een hele helft met tien spelen na een rode kaart voor Owen Maës vlak voor rust.

Afgelopen weekend verloor RAAL La Louvière met 3-1 op het veld van Antwerp. Bij The Great Old was het van moeten en de club was ook gebrand op een thuisoverwinning.

De bezoekers hadden het bijzonder moeilijk, en een rode kaart hielp ook écht niet. Op slag van rust kwam La Louvière namelijk met tien te staan, nadat Owen Maës moest gaan douchen.

De middenvelder van RAAL werd uitgesloten nadat hij Thibo Somers plots in het gezicht raakte met zijn na een slaande beweging. Er was vooral discussie over of het nu bewust was of niet.

Twee speeldagen effectief voor Maës

Bij het vallen maakte hij plots een opvallende zwaai naar achteren, met best wat kracht, waarna hij Somers in het gezicht raakte. Het bondsparket heeft zijn mening in ieder geval klaar.

Volgens La Dernière Heure vordert het bondsparket namelijk een schorsing van vier speeldagen, waarvan twee effectief. La Louvière kan nog wel in beroep gaan. Terecht, of niet?