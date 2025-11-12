Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League zat deze woensdag samen om te spreken over een aantal hot topics. En de slotsom is dat er heel weinig beslist is. De hete aardappels worden op diverse fronten een beetje doorgeschoven naar latere dagen.

Wat er wél beslist is? Bob Madou is de nieuwe naam in de Raad van Bestuur - hij volgt Wouter Vandenhaute op, die als afscheidnemend voorzitter van Anderlecht nu ook niet meer in de Pro League kan zitten.

Blijven praten met DAZN

Maar er waren heel wat andere zaken waar een beslissing moet worden over genomen. Zo is er de situatie rond DAZN, maar daar is geen beslissing genomen klinkt het.

De voorbije drie weken werd opnieuw een onderhandelingsronde gedaan, die donderdag afloopt. Tot op heden is er nog geen doorbraak. De Pro League wijst volgens Het Laatste Nieuws andermaal naar de tender en stelt dat DAZN zijn contractuele verplichtingen moet nakomen. Lorin Parys gaf aan dat er verder gesproken wordt en moet worden met DAZN.

Afwachten rond competitieformat

En wat met het competitieformat? Francs Borains, Lokeren en Seraing trokken naar het BMA en naar het BAS. Zij zijn het niet eens met een quota van U23-teams in de Challenger Pro League.

Ook KAA Gent heeft zich daar nu in geroerd, want Sam Baro wil de play-offs behouden. Union is eerder al een aparte procedure gestart. De Pro League nam geen standpunt in en wacht op het BMA en het BAS.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Sporting Lokeren

Meer nieuws

Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

Is hij het geheime wapen van Mazzu? En maar knallen (van buiten de grote rechthoek)!

16:45
"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

16:30
1
"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

15:45
1
Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

16:00
1
Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

14:40
4
Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp

Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp

15:00
4
Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge

Pro League hakt één knoop door: opvolger Vandenhaute komt van Club Brugge

14:20
"Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken

"Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken

12:20
10
Onana strooit met lof voor landgenoot: "Een van de beste van de wereld"

Onana strooit met lof voor landgenoot: "Een van de beste van de wereld"

14:00
Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

09:00
Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar"

Royal Antwerp komt met goed nieuws: "Tegen Genk is het klaar"

12:40
2
Charles De Ketelaere spreekt over zijn statuut bij Rode Duivels: "Denk dat coach dat ook wel ziet"

Charles De Ketelaere spreekt over zijn statuut bij Rode Duivels: "Denk dat coach dat ook wel ziet"

13:30
Renard aan het werk: 'Anderlecht wil flankspeler die deze zomer nog bijna naar Club Brugge ging'

Renard aan het werk: 'Anderlecht wil flankspeler die deze zomer nog bijna naar Club Brugge ging'

13:00
2
Thomas Chatelle vol lof voor JPL-coach: "Hij is opnieuw zichzelf"

Thomas Chatelle vol lof voor JPL-coach: "Hij is opnieuw zichzelf"

12:10
1
Rudi Garcia kiest voor Romeo Vermant: dit is reactie van Lucas Stassin

Rudi Garcia kiest voor Romeo Vermant: dit is reactie van Lucas Stassin

12:00
"No Sweat/No Glory?": Marc Degryse ziet Anderlecht punten scoren op Brugse wijze

"No Sweat/No Glory?": Marc Degryse ziet Anderlecht punten scoren op Brugse wijze

11:20
2
RWDM vermijdt heel nipt bestraffing, maar blijft nog altijd in de problemen zitten

RWDM vermijdt heel nipt bestraffing, maar blijft nog altijd in de problemen zitten

11:00
Premie van één miljoen dollar op tafel: er staat veel op het spel voor de 'Belgen' van Congo

Premie van één miljoen dollar op tafel: er staat veel op het spel voor de 'Belgen' van Congo

11:40
6
"In België kan echt alles": Patrick Goots kijkt zijn ogen uit over de Jupiler Pro League

"In België kan echt alles": Patrick Goots kijkt zijn ogen uit over de Jupiler Pro League

10:30
Fink geeft spelers van KRC Genk maar liefst vijf dagen verlof en heeft daar goede reden voor

Fink geeft spelers van KRC Genk maar liefst vijf dagen verlof en heeft daar goede reden voor

10:00
Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

08:00
5
Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

09:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

08:20
Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

06:00
Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

08:40
5
Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

08:20
🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

07:20
11
"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

07:40
1
'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

07:00
10
Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

22:30
Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

23:00
2
Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

06:30
1
Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

22:15
🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

21:40
Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

19:40
24
🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

22:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

franchi franchi over Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden" Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Renard aan het werk: 'Anderlecht wil flankspeler die deze zomer nog bijna naar Club Brugge ging' franchi franchi over "Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven" Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Marc Wilmots kent zijn straf voor zijn gedrag na stopgezette Standard - Antwerp TL TL over De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde franchi franchi over Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1 franchi franchi over 🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht Stigo12 Stigo12 over Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens Strider Strider over "Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved