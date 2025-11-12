Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat

De Pro League zat deze woensdag samen om te spreken over een aantal hot topics. En de slotsom is dat er heel weinig beslist is. De hete aardappels worden op diverse fronten een beetje doorgeschoven naar latere dagen.

Wat er wél beslist is? Bob Madou is de nieuwe naam in de Raad van Bestuur - hij volgt Wouter Vandenhaute op, die als afscheidnemend voorzitter van Anderlecht nu ook niet meer in de Pro League kan zitten.

Blijven praten met DAZN

Maar er waren heel wat andere zaken waar een beslissing moet worden over genomen. Zo is er de situatie rond DAZN, maar daar is geen beslissing genomen klinkt het.

De voorbije drie weken werd opnieuw een onderhandelingsronde gedaan, die donderdag afloopt. Tot op heden is er nog geen doorbraak. De Pro League wijst volgens Het Laatste Nieuws andermaal naar de tender en stelt dat DAZN zijn contractuele verplichtingen moet nakomen. Lorin Parys gaf aan dat er verder gesproken wordt en moet worden met DAZN.

Afwachten rond competitieformat

En wat met het competitieformat? Francs Borains, Lokeren en Seraing trokken naar het BMA en naar het BAS. Zij zijn het niet eens met een quota van U23-teams in de Challenger Pro League.

Ook KAA Gent heeft zich daar nu in geroerd, want Sam Baro wil de play-offs behouden. Union is eerder al een aparte procedure gestart. De Pro League nam geen standpunt in en wacht op het BMA en het BAS.