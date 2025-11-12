"Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken

"Hoe succesvoller je bent...": Guilian Preud'homme ziet dat regels in 1B het Club NXT zo moeilijk maken

Club NXT behaalde in de Challenger Pro League slechts 4 op 36 en staat allerlaatste. CEO Guilian Preud'homme van de jeugdacademie licht toe dat de combinatie van doorgestroomde talenten, transfers en reglementaire verplichtingen de ploeg zwaar treft.

Doorstroom van talenten

Preud’homme benadrukt in een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen dat de mindere prestaties vooral te maken hebben met het vertrek van jonge spelers naar de A-kern of andere clubs. Zo verlieten Liam en Lenn De Smet de ploeg richting Kortrijk, terwijl Mathis Servais via Beveren bij KV Mechelen belandde.

Guilian Preud’homme over maturiteit

De CEO wijst erop dat de huidige kern grotendeels bestaat uit zeer jonge spelers. De talenten die uitblinken in de Youth League zijn vaak zestien of zeventien jaar en missen nog de nodige ervaring om tegen volwassen profs te spelen. Transfers brachten wel versterking, maar ook die nieuwkomers zijn amper achttien of negentien jaar en hebben slechts enkele wedstrijden op profniveau achter de rug.

Naast de jonge leeftijd van de selectie waren er tijdens het seizoen ook ingrijpende veranderingen binnen de technische staf. Deze wissels hadden volgens Preud’homme een duidelijke impact op de resultaten. Bovendien speelt een specifieke reglementaire bepaling een grote rol. “Ook de regel die ons verplicht om in de wedstrijdselectie tien zelf opgeleide spelers op te nemen, dus gasten die minstens al drie jaar bij Club Brugge voetballen, maakt het ons niet gemakkelijk.”

“Hoe succesvoller je bent…”

De CEO legt uit dat succesvolle doorstroming naar de A-kern juist leidt tot minder beschikbare spelers voor Club NXT. “Want dat betekent dat hoe meer je er naar de A-kern doorschuift, dus hoe succesvoller je bent in talentontwikkeling, hoe minder zelf opgeleide spelers je nog hebt.”

Daardoor moet de club soms teruggrijpen naar U16-spelers of oud-spelers opnieuw aantrekken om aan de regel te voldoen. Ondanks de huidige moeilijkheden verwacht Preud’homme dat de ploeg zich zal herstellen. “Maar je zult zien: tegen het einde van het seizoen zullen we al veel dominanter zijn”, besluit hij.

