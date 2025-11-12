Patrick Goots in de clinch met Hans Vanaken: "Mag nog zoveel scoren, maar dat niet"

Patrick Goots en Hans Vanaken delen een bijzonder statistiek: beiden scoorden veertien keer tegen Anderlecht. Voor Goots is dat een record dat hij graag behoudt, al beseft hij dat Vanaken nog jaren actief blijft.

Record tegen Anderlecht

Goots benadrukt dat hij samen met Vanaken de meeste doelpunten tegen Anderlecht heeft gemaakt. “Wij hebben samen de meeste doelpunten gemaakt tegen Anderlecht, namelijk allebei veertien stuks. Hans mag nog zoveel scoren als hij wil, maar niet tegen Anderlecht”, stelt de analist in Gazet van Antwerpen.

Daarmee onderstreept hij dat dit record voor hem een speciale waarde heeft. Hij voegt eraan toe dat Vanaken door de play-offs al 44 keer tegenover Anderlecht stond, wat zijn kansen op extra treffers aanzienlijk vergroot. Goots vreest dat zijn record vroeg of laat zal sneuvelen, gezien de lange carrière die Vanaken nog voor zich heeft.

Patrick Goots over play-offs

De voormalige spits merkt op dat de huidige competitieopzet hem destijds weinig kansen zou hebben geboden. “Ja, maar mochten de play-offs vroeger bestaan hebben, dan was ik er wellicht ook niet bij geweest. Ik geraakte met mijn ploegen nooit in de top zes.”

Vanaken blijft een vaste waarde bij Club Brugge en treedt regelmatig aan tegen Anderlecht. Het duel met Goots om het record lijkt daardoor ook maar een kwestie van tijd tot het verbroken zal worden, beseft de analist maar al te goed.





Voor Goots blijft het een bron van trots dat hij dit record nog altijd deelt. “Zo heb ik toch nog een record dat overeind blijft, al vrees ik dat het vroeg of laat zal sneuvelen”, besluit hij, wetende dat Vanaken heel goede papieren heeft om hem voorbij te steken.