Een logische beslissing: Rudi Garcia laat deze Rode Duivel thuis voor de reis naar Kazachstan

De Rode Duivels vertrekken donderdag richting Kazachstan. Thomas Meunier zal uiteindelijk niet meereizen.

Woensdag wist Thomas Meunier nog niet of hij mee zou afreizen naar Astana. De speler van Lille is geschorst voor de wedstrijd van zaterdagmiddag door zijn twee gele kaarten. Toch stond hij niet negatief tegenover het idee om de ploeg te vergezellen om zijn teamgenoten te steunen.

De beslissing hing ook af van de beschikbaarheid van een individuele trainer om met Meunier te werken als hij in Tubeke zou blijven. In overleg met de staf zal hij uiteindelijk niet op het vliegtuig stappen dat vandaag om 15u vertrekt, meldt SudInfo.

Een slopende reis

Thomas Meunier had graag meegereisd om samen met zijn ploegmaats een mogelijke WK-kwalificatie te vieren, maar in België blijven is vermoedelijk verstandiger. Een retourvlucht van 15 uur, het temperatuurverschil (het wordt -3° op het warmste moment van de dag) en vier uur tijdsverschil om vervolgens slechts 90 minuten in de tribune te zitten, heeft weinig zin.

Rudi Garcia, die eveneens geschorst is door zijn woede-uitbarsting tegen Wales, reist wél mee, ook al mag hij de wedstrijd niet coachen. Op de wedstrijddag zal zijn assistent Claude Fichaux het coachen en de interviews verzorgen.

De UEFA heeft wel bevestigd dat Garcia de dag voor de wedstrijd aan de persconferentie mag deelnemen. Maar het is uitgesloten dat hij tijdens de rust de kleedkamer binnengaat, zelfs niet verstopt in een wasmand, zoals José Mourinho destijds deed.

