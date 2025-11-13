Nu al alarmfase rood bij Anderlecht? 'Vincent Kompany wil Nathan De Cat naar Bayern halen'

Bayern München heeft zijn oog laten vallen op Nathan De Cat. Dat meldt de gerenommeerde transferexpert Florian Plettenberg. De 17-jarige middenvelder van Anderlecht bij zijn club, waar hij dit seizoen helemaal is doorgebroken.

De Cat geldt als een van de grootste talenten van Neerpede en is bij Anderlecht op korte tijd onmisbaar geworden in het elftal van Besnik Hasi. Zijn loopvermogen, balvastheid en spelinzicht doen velen dromen van een grote toekomst, en nu lijkt ook Europa dat opgemerkt te hebben.

Volgens Plettenberg onderzoekt Bayern concreet de mogelijkheid om De Cat naar Duitsland te halen. Ook Borussia Dortmund toont interesse, maar de Duitse recordkampioen zou hem zien als een mogelijke opvolger van Leon Goretzka.

Kompany als extra troef?

De interesse van Bayern krijgt een extra dimensie door de aanwezigheid van Vincent Kompany. De voormalige coach en speler van Anderlecht kent De Cat door en door en zou binnen de club zijn vertrouwen uitgesproken hebben in het jonge talent. Het is voor Bayern alvast een extra troef, want hij staat intussen al op veel lijstjes.

De Cat ligt bij Anderlecht nog onder contract tot 2027, wat de Brusselaars in een sterke onderhandelingspositie plaatst. De Brusselaars willen zijn contract zelfs openbreken om hem toch nog wat langer te houden of meer geld uit een mogelijke deal te slepen. Toch lijkt het moeilijk om de belangstelling van Europese topclubs lang af te houden.

Mocht een transfer er komen, dan zou De Cat de volgende zijn in een reeks van Neerpede-talenten die de stap naar een Europese topclub zetten. En wie weet, misschien wordt hij wel het volgende goudhaantje dat Vincent Kompany onder zijn vleugels neemt.