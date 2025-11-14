Voormalig jeugdspeler Club Brugge dan toch niet naar Anderlecht gegaan: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Hij zou er allicht wel gepast hebben bij de jonge talenten die kansen krijgen, maar Anderlecht heeft afgelopen zomer Stanis Idumbo dus toch niet in huis gehaald. Het zou ook een opvallende transfer geweest zijn.

Dat heeft vooral met het verleden van de Belgische belofteninternational te maken. Bij de jeugd speelde hij immers voor zowel KAA Gent als Club Brugge, vooraleer Ajax hem in België kwam wegplukken voor de U17-ploeg. Onder Salievski stroomde hij bij Ajax door tot de tweede ploeg. Een definitieve doorbraak kwam er niet, waarna het Spaanse avontuur lonkte.

Idumbo stond duidelijk nog altijd bekend als een groot talent: anders komt een ploeg uit La Liga je niet halen. Bij Sevilla speelde hij vorig seizoen wel wat matchen, maar zag hij zijn speelkansen stilaan weer afnemen. Monaco legde zomaar eventjes tien miljoen euro voor hem op tafel. "We zaten een beetje in een moeilijke situatie bij Sevilla en het leek mij verstandiger om te vertrekken", aldus Idumbo bij La Dernière Heure.

Interesse van Anderlecht niet concreet

Het was uiteraard ook een optie om te gaan naar een ploeg waar hij zeker speelminuten zou krijgen. Anderlecht deed in die optiek op een gegeven moment de ronde. "Anderlecht? Ik heb erover horen spreken, maar er was niets concreets. Ik denk zelfs niet dat ze echt contact hebben opgenomen." Een overstap naar RSCA was dus nooit echt dichtbij.

Bij Monaco kan hij gezien de komst van Sébastien Pocognoli wel trainen onder een Belgische coach. Ook onder Pocognoli is Idumbo voorlopig echter geen vaste waarde. "Als hij beslist om me niet te laten spelen, dan betekent het dat het niet mijn moment is. Ik wacht op mijn moment. Ik heb dat meegemaakt bij Sevilla, ik ken het dus een beetje."





Met Jonge Duivels verloren in Oostenrijk

Wellicht was het zijn bedoeling om dat bij de nationale ploeg allemaal wat van zich af te zetten, maar de Belgische beloften verloren hun EK-kwalificatiewedstrijd in Oostenrijk met 1-0. Idumbo speelde iets meer dan een uur bij de Jonge Duivels.