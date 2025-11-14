Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans

In afwachting van de Rode Duivels maken de jeugdploegen niet de beste beurt. De U17 ligt er uit op het WK en de U21 hebben in Oostenrijk verloren in een EK-kwalificatiematch.

Mits winst zouden de Belgische beloften een grote stap zetten richting het EK, want tegenstander Oostenrijk is een van de ploegen op de tweede plek in de poule. Aanvankelijk moest er echter ook heel wat concentratie gaan naar het vermijden van een achterstand. Zo was er een fraaie parade van Penders nodig bij een vrije trap van Puczka.

Dat moment van dreiging had onze U21-ploeg maar net overleefd of daar was het volgende al. Adewumi zette Spileers en De Roeve in de wind, alvorens af te leggen op Dursun. Die mikte van dichtbij op de paal. Dit waren ook wel meteen de grootste gelegenheden, maar het was wel een feit dat de Oostenrijkers dominanter waren dan de Belgen.

Duranville scoort niet maar Oostenrijkse invaller wél

Daar kwam ook na de pauze weinig verandering in. Van de Perre ontsnapte aan een tweede geel en veel grote kansen waren er niet meer te zien. Behalve dan voor de ingevallen Duranville, die van dichtbij op doelman Jungwirth besloot. Enkele minuten later was het wel prijs ... aan de overkant. De knal van Kojzek verdween in de hoek: 1-0.

Er was nu ook niet heel veel tijd meer voor de Belgen om nog te reageren. België moest alles of niets spelen, maar kreeg aanvallend gewoon de hele match te weinig voor elkaar in Oostenrijk. Dat zou in de slotfase niet veranderen. Met een puntje hadden de Jonge Duivels wellicht nog kunnen leven, maar het werd een nederlaag.

Jonge Duivels bijgebeend door Oostenrijk

In de kwalificatiegroep voor het EK krijgt België op de eerste plaats nu het gezelschap van Oostenrijk: beide landen hebben zeven punten. Denemarken en Wit-Rusland volgen op een gedeelde derde plek met vier punten. Wel in de wetenschap dat de Denen nog een match minder gespeeld hebben dan België en Oostenrijk.