België als nummer 31? Dit zijn de eerste 30 landen die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK 2026

Vanmiddag kan België zijn ticket voor een zevende opeenvolgend groot toernooi veiligstellen door te winnen in Kazachstan. Dertig landen zijn ondertussen al gekwalificeerd voor het WK 2026.

De wedstrijd tussen Kazachstan en België is zojuist begonnen. Bij winst bemachtigen de Rode Duivels hun ticket voor een zevende grote toernooi op rij.

België als 31e land naar het WK in Canada, de VS en Mexico?

Ze zouden daarmee het 31e land worden dat zich plaatst voor het WK 2026, terwijl andere Europese teams dit totaal zaterdagavond nog kunnen verhogen.

De drie gastlanden, Mexico, Canada en de Verenigde Staten, waren automatisch gekwalificeerd, dus de kwalificaties waren opener dan ooit in Noord-Amerika. Terwijl er nog één wedstrijd gespeeld moet worden, nadert Haïti zijn tweede WK, terwijl Suriname en Curaçao hun eerste deelname zouden kunnen vieren.

Welke landen hebben zich al geplaatst voor het WK?

In Azië hebben Australië, Japan, Iran, Zuid-Korea, Qatar, Oezbekistan, Saoedi-Arabië en Jordanië hun tickets bevestigd. In Oceanië is het Nieuw-Zeeland dat zich heeft geplaatst.





In Afrika zijn de direct gekwalificeerde landen Marokko, Senegal, Egypte, Tunesië, Zuid-Afrika, Kaapverdië, Algerije, Ivoorkust en Ghana. In Zuid-Amerika zijn de tickets verdeeld over Argentinië, Brazilië, Colombia, Uruguay, Ecuador en Paraguay.

Er zijn dus nog 18 tickets te verdelen, en het grootste deel daarvan gaat naar de Europese teams, aangezien alleen Engeland, Frankrijk en Kroatië zich al mathematisch zeker hebben geplaatst. België kan zich zaterdag bij deze groep voegen.